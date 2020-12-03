Чем занять себя на карантине? Картины по номерам и прочее хобби

Искусство — это процесс улучшения физического, психического и эмоционального здоровья человека с помощью процесса создания искусства. Это считается терапией, которая поощряет творческое мышление и позволяет вам придумывать собственные уникальные решения, позволяя мыслить нестандартно. Искусство стимулирует ваш мозг выращивать новые нейроны и повышать уровень нейромедиатора дофамина, который помогает вам чувствовать себя хорошо. Это повышает драйв, внимание и концентрацию.

Что же собой представляет картина по номерам для новичков? Это определенная система, в которой фотография разделена на фигуры, каждая из которых имеет номер определенного цвета. Такая система известна, как раскраска по номерам. Каждая форма окрашена, и в конечном итоге фотография становится законченной картиной. Эти фигуры в раскраске цифрами не сулит ничего хорошего по отдельности и не кажутся имеющими какой-либо смысл, однако объединение вместе дает целостную картину.

История возникновения картин по номерам

Первая в мире роспись по номерам была представлена ​​в 16 веке великим художником эпохи Возрождения Микеланджело. Он представил этот подход, поручив своим ученикам покрасить секции своих знаменитых потолков, предварительно пронумеровав каждую, чтобы избежать ошибок. Рисование по номерам могло показаться ребячеством и часто высмеивалось как упрощенное, нетворческое и шаблонное. Но этот подход уже не только для детей. Фактически, это стало популярной тенденцией снижения стресса для взрослых, которая может помочь им «снять стресс».

Что входит в комплект картин по номерам?

Наборы для рисования по номерам включают кисть, маленькие емкости с краской и напечатанный контур, который нужно разрисовать. Наиболее широко распространены акриловые и масляные краски, однако вы можете получить единицы с акварельными красками или карандашами. А для новичка акриловые краски предпочтительнее, потому что краска быстро сохнет и не выцветает спустя долгое время.

Преимущества рисования по номерам

Поддержание психического здоровья становится важным, когда речь идет о здоровом балансе между работой и личной жизнью. Новаторское исследование 2005 года доказало снижение уровня тревожности, когда люди раскрашивали мандалы. Преимущества рисования по номерам для взрослых:

Снижение уровня беспокойства и стресса

Картины делают взрослых счастливее, спокойнее и расслабленнее. Это удивительно простой способ снять стресс и избавиться от сдерживаемых эмоций. Заставляя их переживать на время. Даже те, кто не умеет рисовать, могут выразить свои чувства с помощью этого подхода.

Увеличение концентрации внимания

Картина по номерам усиливает сосредоточенность и согласованность.

Ощущение успеха

В подходе к рисованию цифрами завершение картины может дать большое ощущение достижения. Таким образом повышается уверенность в себе и вдохновляет на творчество.

Похоже на медитацию

Рисование мандал и различных узоров помогает взрослым сосредоточиться на настоящем моменте, как при медитации.

Улучшить функцию когнитивной памяти

Раскрашивание помогает в решении проблем и организационных навыках.

Повышает толерантность и терпение

Пошаговый процесс рисования помогает развивать терпение и акцент на мелких деталях.

Физическая и психическая подготовка

Живопись улучшает когнитивные способности и координацию движений. Это снижает потребность в лекарствах от депрессии и других расстройств, связанных со стрессом.

Хорошее времяпровождение

Для тех, кому просто нужно какое-то хобби, которое поможет снизить стресс, хорошо провести время и отлично расслабиться, эти комплекты могут стать лучшим билетом.