Чемпиона Паралимпиады Андрея Граничку встретили в аэропорту «Симферополь»

Стать чемпионом. Севастопольского паралимпийца Андрея Граничку торжественно встретили в международном аэропорту «Симферополь». 15 сентября он вместе с тренером Ириной Мащенко прибыл из Токио на родную землю. На минувшей Паралимпиаде пловец завоевал золотую и серебряную медали, а также установил мировой рекорд.Вот так под звуки дорого для каждого севастопольца гимна Андрея Граничку встретили в аэропорту оркестр Черноморского флота, коллеги-спортсмены, представители властей и просто болевшие за него земляки. Сам рекордсмен поблагодарил всех за поддержку, которую он чувствовал за много сотен километров, и поделился своими впечатлениями от Паралимпиады.АНДРЕЙ ГРАНИЧКА, российский пловец, чемпион Паралимпиады-2020: «Удивил масштаб. Самое крупное, что есть. Это мечта любого спортсмена, как минимум, побывать там, принять участие, а если взойти на пьедестал, то это лучшее, что может быть».С минувшей Паралимпиады севастопольский спортсмен привёз сразу две медали. «Золото» пловец завоевал на дистанции 100 метров брасом, а «серебро» — проплыв 200 метров комплексным плаванием.СЕРГЕЙ РЕЗНИЧЕНКО, начальник Управления по делам молодёжи и спорта Правительства Севастополя: «Я, как и все севастопольцы, самое главное, получил колоссальные эмоции от того, что происходило на Паралимпиаде, от того, что показал Андрей. Это очень круто, это фантастика. Правда, до слёз, и, правда, очень воодушевляет. Я уверен, что такие спортсмены, как Андрей, как раз главные двигатели спорта в стране, Севастополе. Ребята сегодня пловцы приехали поздравлять, и я уверен, что они очень сильно зарядились подвигом нашего севастопольского пловца».Однако Андрей Граничка привёз с Паралимпиады не только две медали, но и мировой рекорд. В заплыве на 100 метров брасом он показал результат 1:25:13, преодолев дистанцию на 1,5 секунды быстрее предыдущего рекордсмена – испанца Антони Понсе Бертрана.ИРИНА МАЩЕНКО, старший тренер по плаванию ГБУ «Центр адаптивного спорта «Инваспорт»: «Мы очень долго к этому шли, к этому рекорду мира. В принципе, Андрей был рекордсменом мира на этой дистанции – 100 метров брасом. Но вмешался соперник, в Португалии, на Чемпионате Европы он у него отобрал этот рекорд. Андрюха, конечно, разозлился. Мы с ним поработали детально над прохождением дистанции, над стартом, над поворотом. В общем-то, я верила в то, что Андрей установит рекорд мира и выиграет у Бертрана».Как рассказала старший тренер «Инваспорта» Ирина Мащенко, её подопечный не оставил никаких шансов на победу своему сопернику, чем крайне удивил испанского пловца. Поделился севастопольский чемпион и своими планами. По словам Андрея Гранички, после Паралимпиады ему предстоит отдых, а затем он опять вернётся к тренировкам.Екатерина Костенникова, «Севинформбюро»