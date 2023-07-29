Описание приготовления:

Расчет ингредиентов указан на емкость 400 мл. Живое варенье из черники очень полезно, особенно для зрения. Обязательно угощайте им детей, они будут в восторге. Подавайте его с тостами, блинами, оладушками!

Основной ингредиент: Ягоды / Черника Блюдо: Заготовки / Варенье

Состав / Ингредиенты:

Черника 250 Грамм

Сахар 200 Грамм

Количество порций 2

Калорийность

201 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

49 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Черника без варки на зиму»

Подготовьте указанные ингредиенты. Чернику соберите или приобретите заранее.

Чернику высыпьте в глубокую емкость и промойте в воде. Удалите веточки, листики и прочий мусор. Затем воду слейте, а ягоды пересыпьте на бумажные салфетки, чтобы удалить лишнюю влагу.

Пересыпьте чернику в чашу измельчителя и отпюрируйте примерно 3-4 минуты.

Затем всыпьте в емкость сахарный песок и снова отпюрируйте 2-3 минуты, чтобы он равномерно перемешался с ягодной массой.

Ошпарьте банку и крышку кипятком, вытрите насухо. Выложите ягодную массу в банку до верха и плотно закройте крышкой. Отправьте на холод. Срок хранения такого варенья — 4-5 месяцев.

Не забудьте оставить себе немного "живого" варенья на пробу!