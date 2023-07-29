Черника без варки на зиму

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Описание приготовления:

Расчет ингредиентов указан на емкость 400 мл. Живое варенье из черники очень полезно, особенно для зрения. Обязательно угощайте им детей, они будут в восторге. Подавайте его с тостами, блинами, оладушками!
Основной ингредиент: Ягоды / Черника Блюдо: Заготовки / Варенье

Состав / Ингредиенты:

  • Черника 250 Грамм
  • Сахар 200 Грамм

Количество порций 2

Калорийность

201 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

49 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Черника без варки на зиму»

Черника без варки на зиму

Подготовьте указанные ингредиенты. Чернику соберите или приобретите заранее.

Черника без варки на зиму

Чернику высыпьте в глубокую емкость и промойте в воде. Удалите веточки, листики и прочий мусор. Затем воду слейте, а ягоды пересыпьте на бумажные салфетки, чтобы удалить лишнюю влагу.

Черника без варки на зиму

Пересыпьте чернику в чашу измельчителя и отпюрируйте примерно 3-4 минуты.

Черника без варки на зиму

Затем всыпьте в емкость сахарный песок и снова отпюрируйте 2-3 минуты, чтобы он равномерно перемешался с ягодной массой.

Черника без варки на зиму

Ошпарьте банку и крышку кипятком, вытрите насухо. Выложите ягодную массу в банку до верха и плотно закройте крышкой. Отправьте на холод. Срок хранения такого варенья — 4-5 месяцев.

Черника без варки на зиму

Не забудьте оставить себе немного "живого" варенья на пробу!

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