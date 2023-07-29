Описание приготовления:
Расчет ингредиентов указан на емкость 400 мл. Живое варенье из черники очень полезно, особенно для зрения. Обязательно угощайте им детей, они будут в восторге. Подавайте его с тостами, блинами, оладушками!
Основной ингредиент: Ягоды / Черника Блюдо: Заготовки / Варенье
Состав / Ингредиенты:
- Черника 250 Грамм
- Сахар 200 Грамм
Количество порций 2
Калорийность
201 ккал
Калорийность
1 г
Белки
1 г
Жиры
49 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Черника без варки на зиму»
Подготовьте указанные ингредиенты. Чернику соберите или приобретите заранее.
Чернику высыпьте в глубокую емкость и промойте в воде. Удалите веточки, листики и прочий мусор. Затем воду слейте, а ягоды пересыпьте на бумажные салфетки, чтобы удалить лишнюю влагу.
Пересыпьте чернику в чашу измельчителя и отпюрируйте примерно 3-4 минуты.
Затем всыпьте в емкость сахарный песок и снова отпюрируйте 2-3 минуты, чтобы он равномерно перемешался с ягодной массой.
Ошпарьте банку и крышку кипятком, вытрите насухо. Выложите ягодную массу в банку до верха и плотно закройте крышкой. Отправьте на холод. Срок хранения такого варенья — 4-5 месяцев.
Не забудьте оставить себе немного "живого" варенья на пробу!