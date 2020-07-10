Черноморско-Каспийская депрессия «наведет шороху» в Крыму – синоптик

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл — РИА Новости Крым. На выходных в Крыму сохранится устойчивый температурный фон. Но уже на следующей неделе полуостров окажется во власти циклонической активности, которая принесет с собой дожди и грозы. Такой прогноз дал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире радио «Спутник в Крыму».

ОбществоВедущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец

По его словам, с сегодняшнего дня инициатива в атмосфере Крыма будет принадлежать антициклону.

«Купол высокого атмосферного давления будет оберегать крымчан от ненастий и от изнуряющего зноя, жары. Дневная температура воздуха не превысит +27…+30. Все благодаря освежающему северо-восточному ветру со скоростью 2-7 метров в секунду. В субботу характер погоды не изменится, станет чуть-чуть теплее: ночью +14…+15, днем +26…+31. Малооблачно. А вот начиная с воскресенья, атмосфера станет неустойчивой, скажется влияние зарождающийся Черноморско-Каспийской депрессии, которая «наведет шороху» на следующей неделе», — спрогнозировал синоптик.

Тишковец отметил, что в понедельник, вторник и среду проявит себя циклоническая активность, которая приведет к тому, что на полуострове прольются довольно интенсивные ливневые дожди с грозами, ветры развернутся на северо-западные румбы, а воздух станет прохладнее.

«Ночью в понедельник +16…+21, днем +27…+32. Во вторник ночью +14…+19, днем не выше +22…+27. А вот среда станет самым холодным днем предстоящей недели: под утро воздух будет остывать до +11…+16, днем +21…+26. После этого ситуация начнет разворачиваться в другую сторону – антициклональный маховик приобретет уже циркуляцию атмосферы по часовой стрелке. Это значит, что погода наладится: с четверга будет солнечная погода без осадков. Ночью +16…+18, а днем – от +26…до +31», — поделился со слушателями Тишковец.

Однако, по словам эксперта, море не охладится, так как в этом сезоне температура воды превышает все нормальные показатели.