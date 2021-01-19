Чернореченское водохранилище освятили на Крещение

В честь праздника Богоявления Господня духовенство Севастополя совершило чин Великого освящения вод Чернореченского водохранилища – главного источника для нужд города. Традиционно, уже шестнадцатый год подряд, в Байдарской долине прошёл молебен, посвящённый одному из самых почитаемых праздников Русской православной церкви.

Молебен водосвятия совершил благочинный Севастопольского округа Сергий Халюта. В торжествах также приняли участие как представители духовенства, так и местных властей. Считается, что после этого освящённая вода по трубам попадает в дома всех севастопольцев.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «От всей души поздравляю севастопольцев с Крещением Господним. Для Севастополя это особенный праздник. Великий для всей нашей страны, но в Севастополе, в древнем Херсонесе, в Корсуни, крестился князь Владимир. Поэтому мы всегда, мне кажется, с особым чувством Крещение встречаем».

Губернатор выразил надежду, что проблемы с недостаточной наполняемостью Чернореченского водохранилища, возникшие в прошлом году из-за неблагоприятных погодных условий, в ближайшем будущем удастся разрешить.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Сейчас около 10 миллионов (кубометров). Слава богу, начался приход воды. И сейчас каждый день поступает чуть больше воды, чем мы расходуем, с учётом мероприятий по экономии. Очевидно, что эта тенденция сейчас будет только нарастать. И мы планируем и надеемся, что по сегодняшним расчётам порядка 20 миллионов паводковый сезон принесёт в наше водохранилище».