Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить черные помидоры в банках на зиму. Помидоры выбирайте небольшого размера, плотные, с прочной кожицей. Из указанного количества ингредиентов получается 2 банки объемом 1 литр.
Основной ингредиент: Овощи / Помидор Блюдо: Заготовки / Маринование
Состав / Ингредиенты:
- Помидоры 1 Килограмм (сорт "Кумато")
- Вода 600 Миллилитров (сколько войдет в банки)
- Зонтик укропа 2 Штуки
- Лавровый лист 2 Штуки
- Перец душистый горошком 4 Штуки
- Черный перец горошком 20 Штук
- Кориандр зерна 1 Чайная ложка
- Зерна горчицы 1 Чайная ложка
- Гвоздика (бутон) 4 Штуки
- Уксус 9% 30 Грамм
- Соль 2 Ст. ложки
- Сахар 4 Ст. ложки
- Лист хрена 1 Штука
- Лук репчатый 40 Грамм
Количество порций 7
Калорийность
29 ккал
Калорийность
1 г
Белки
1 г
Жиры
6 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Черные помидоры в банках на зиму»
Подготовьте все ингредиенты.
В чистую стерилизованную банку выложите лист хрена, зонтик укропа, очищенный зубчик чеснока, лавровый лист, нарезанный перьями репчатый лук и все специи.
Заполните банку помидорами.
Влейте в банку горячую воду. Прикройте банку крышкой и оставьте на 10 минут.
Слейте воду из банки в ковшик, добавьте сахар и соль. Проварите пару минут до закипания, в конце влейте уксус.
Влейте горячий маринад обратно в банку.
Герметично закрутите крышку. Банку переверните вверх дном и оставьте так до полного остывания.
После заготовку можно убрать в прохладное место на хранение. Черные помидоры на зиму готовы!