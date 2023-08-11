Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить черные помидоры в банках на зиму. Помидоры выбирайте небольшого размера, плотные, с прочной кожицей. Из указанного количества ингредиентов получается 2 банки объемом 1 литр.

Основной ингредиент: Овощи / Помидор Блюдо: Заготовки / Маринование

Состав / Ингредиенты:

Помидоры 1 Килограмм (сорт "Кумато")

Вода 600 Миллилитров (сколько войдет в банки)

Зонтик укропа 2 Штуки

Лавровый лист 2 Штуки

Перец душистый горошком 4 Штуки

Черный перец горошком 20 Штук

Кориандр зерна 1 Чайная ложка

Зерна горчицы 1 Чайная ложка

Гвоздика (бутон) 4 Штуки

Уксус 9% 30 Грамм

Соль 2 Ст. ложки

Сахар 4 Ст. ложки

Лист хрена 1 Штука

Лук репчатый 40 Грамм

Количество порций 7

Калорийность

29 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

6 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Черные помидоры в банках на зиму»

Подготовьте все ингредиенты.

В чистую стерилизованную банку выложите лист хрена, зонтик укропа, очищенный зубчик чеснока, лавровый лист, нарезанный перьями репчатый лук и все специи.

Заполните банку помидорами.

Влейте в банку горячую воду. Прикройте банку крышкой и оставьте на 10 минут.

Слейте воду из банки в ковшик, добавьте сахар и соль. Проварите пару минут до закипания, в конце влейте уксус.

Влейте горячий маринад обратно в банку.

Герметично закрутите крышку. Банку переверните вверх дном и оставьте так до полного остывания.

После заготовку можно убрать в прохладное место на хранение. Черные помидоры на зиму готовы!