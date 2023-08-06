Черный чай с мятой

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Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить черный чай с мятой. В качестве подсластителя можно использовать сироп топинамбура, сахар или мед. Мяту можно взять не только свежую, но и сушеную.
Основной ингредиент: Мята / Зелень Блюдо: Напитки / Чай

Состав / Ингредиенты:

  • Вода 600 Миллилитров
  • Мята (веточка) 2-3 Штук
  • Лимон 30 Грамм
  • Подсластитель жидкий По вкусу
  • Чай черный (листовой) 2 Чайных ложки

Количество порций 2

Калорийность

39 ккал

Калорийность

3 г

Белки

1 г

Жиры

6 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Черный чай с мятой»

Черный чай с мятой

Подготовьте все ингредиенты.

Черный чай с мятой

Лимон нарежьте на мелкие ломтики.

Черный чай с мятой

От стебля мяты отделите листья, переложите в заварочный чайник. Добавьте лимон.

Черный чай с мятой

В отсек для заварки добавьте черный листовой чай. Влейте кипяток.

Черный чай с мятой

Накройте чайник крышкой и оставьте на 5-10 минут завариваться.

Черный чай с мятой

Перед подачей в чай можно добавить подсластитель по вкусу.

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