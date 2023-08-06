Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить черный чай с мятой. В качестве подсластителя можно использовать сироп топинамбура, сахар или мед. Мяту можно взять не только свежую, но и сушеную.

Основной ингредиент: Мята / Зелень Блюдо: Напитки / Чай

Состав / Ингредиенты:

Вода 600 Миллилитров

Мята (веточка) 2-3 Штук

Лимон 30 Грамм

Подсластитель жидкий По вкусу

Чай черный (листовой) 2 Чайных ложки

Количество порций 2

Калорийность

39 ккал

Калорийность

3 г

Белки

1 г

Жиры

6 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Черный чай с мятой»

Подготовьте все ингредиенты.

Лимон нарежьте на мелкие ломтики.

От стебля мяты отделите листья, переложите в заварочный чайник. Добавьте лимон.

В отсек для заварки добавьте черный листовой чай. Влейте кипяток.

Накройте чайник крышкой и оставьте на 5-10 минут завариваться.

Перед подачей в чай можно добавить подсластитель по вкусу.