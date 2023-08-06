Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить черный чай с мятой. В качестве подсластителя можно использовать сироп топинамбура, сахар или мед. Мяту можно взять не только свежую, но и сушеную.
Основной ингредиент: Мята / Зелень Блюдо: Напитки / Чай
Состав / Ингредиенты:
- Вода 600 Миллилитров
- Мята (веточка) 2-3 Штук
- Лимон 30 Грамм
- Подсластитель жидкий По вкусу
- Чай черный (листовой) 2 Чайных ложки
Количество порций 2
Калорийность
39 ккал
Калорийность
3 г
Белки
1 г
Жиры
6 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Черный чай с мятой»
Подготовьте все ингредиенты.
Лимон нарежьте на мелкие ломтики.
От стебля мяты отделите листья, переложите в заварочный чайник. Добавьте лимон.
В отсек для заварки добавьте черный листовой чай. Влейте кипяток.
Накройте чайник крышкой и оставьте на 5-10 минут завариваться.
Перед подачей в чай можно добавить подсластитель по вкусу.