Чертоги по дате рождения: как определить по славянскому календарю

Славянский календарь определял чертоги по дате рождения , а тотемы – по году появления человека на свет.2021-му покровительствуют Кричащий петух и Прядущий Мизирь.

Чертог дева

28 автуста-20 сентября

Символ его – Богиня Джива. Души рожденных в этот период согласно чертогу имеют способность к перевоплощению. Оберег считается щитом человека от импульсивности и скоропалительных решений. Он оберегает от одиночества, которое является спутником Дев в периоды тяги к независимости. Женщины этого чертога скрыты от зависти и недобрых помыслов. Также чертог позволяет им раскрыться в творчестве и любимом деле.

Мужчины этого оберега мягки и добродушны. Они очень талантливы и, если захотят легко воплотят свои мечты в жизнь. Среди них много прекрасных, одаренных руководителей, с хорошей управленческой жилкой, которых очень ценят окружающие.

Чертог Вепрь

20 сентября-20 октября

Покровитель – Бог небесного суда Рахмат. Люди, рожденные в этом чертоге рассудительны и справедливы. Они требовательны (прежде всего, к себе), справедливы, стремятся к правде и ненавидят ложь. Женщины, рожденные под оберегом вепря скрытны, их цель – нести в мир миротворческий посыл. Взаимоотношения с окружающим миром у них неоднозначны, но оберег позволяет уравновешивать это.

Мужчинам-вепрям этот оберег приносит самодостаточность в карьере, особенно в деятельности, связанной с законом. В личной жизни он дает возможность сглаживать противоречия и излишнюю требовательность таких мужчин.

Чертог Щука

12 октября- 3 ноября

Оберег его – Богиня Рожана. Славяне считали, что эта богиня является защитницей женщин и помогает в продолжение рода. Она покровительствует всей семье, а мужчинам дарит долголетие и наделяет их везением. Для людей чертога щуки присуще хранение семейных ценностей и воспитание потомков. Женщинам-щукам присущ эгоизм, при этом благополучие и семейная гармония для нее на первом месте. Покровительница помогает преодолеть эгоистические наклонности и жить в гармонии с миром.

Мужчины этого чертога мягкие и одновременно напористы. Покровительница магически поддерживает в достижении желаемого и является щитом от негатива. Мужчины этого чертога успешны в бизнесе и творческих реализациях.

Чертог Лебедь

3 ноября-24 ноября

Оберегом является Богиня Макошь – ткачица полотна жизни. Это хранительница судеб людей, матушка плодородия и продолжения рода.

Люди этого знака несут в себе природную мудрость, они спокойны и рассудительны. У них хорошая интуиция, они прекрасно разбираются в себе и людях и на первом месте у них всегда семейные ценности и любовь, а потом уже успех в карьере. Человек чертога Лебедя – это оплот верности и преданности, не зря в народе, испокон веков бытует выражение «лебединая верность». Не зря славяне учитывали черты характера в зависимости от времени рождения и называли по наиболее схожему тотему чертоги.

Мужчины этого чертога склонны к самореализации, к достижению успеха в трудах. Женщины легко обретают душевную гармонию, находят и хранят свою любовь долгие годы.

Чертог Змея

24 ноября-17 декабря

Бог-покровитель Семаргл. Представители этого чертога умны и эмоциональны, но и рассудительность им присуща. Они гордо отстаивают свою правду, упорные и волевые. Мужчины этого тотема знают, чего хотят от жизни и добиваются задуманного. Женщины способны оказывать влияние на других, добиваясь при этом намеченных целей.

Ворон

17 декабря-8 января

Люди этого чертога творческие, мечтательные, со склонностью к филосовским суждениям. Они могут раскрыть свою мудрость с помощью этого оберега и развить свои неординарные способности. Склонны к масштабным переменам и не боятся нового. Не зря покровителем этого чертога является Бог Коляда, поворачивающий круг движения солнца, по старославянским поверьям.

Чертог Медведь

8 января- 1 февраля

Тотем этого чертога – Бог Сварог. Его люди трудолюбивые, сильные духом, больше всего ценят дом и семью, справедливость и целеустремленность у них в крови. Сила и мощь духа сочетается у них со спокойствием и добронравственностью. Мужчинам тотем содействует в раскрытии духовного потенциала. Женщинам содействует в поиске любви и ограждает от безрассудности.

Чертог Бусл

1 февраля-20 февраля

Бусл по древнеславянски означает аист. Люди этого чертога отличаются умом, упрямством, добродушностью и физической силой. А вот мудрости порой им не хватает, зато они склонны к учебе и трудолюбивы.

Женщины под этим чертогом способны раскрываться с творческой и магической стороны. У мужчин большой потенциал для реализации, а также способность брать его из окружающего мира.

Волк

25 февраля -22 марта

Покровитель – Бог Велес. Помогает людям этого чертога бороться с одиночеством и развивать предвидение. Способны на крепкие отношения в дружбе и любви, сильны, напористы и неординарны.

Мужчинам помогает направлять агрессивность в мирное русло, добиться многого в карьере, быть в центре событий и влиять на людей.

Женщинам с ярким темпераментом помогает контролировать его, во избежание непонимания окружающего мира.

Чертог Лисы

22 марта-15 апреля

Богиня-покровительница Морена. Хранительница магии и вечности наделяет представителей чертога мудростью, способностью к познанию истин и разносторонними способностями. Живой ум и природная хитрость их соответствует тотему — это позволяет им с легкостью одолевать трудности. Люди этого чертога способны хранить энергию и принимать мудрые решения.

Чертог Тура

15 апреля – 7 мая

Тотемный Бог-Лель. Покровитель талантливых, склонных к саморазвитию людей. Сила и терпеливость сочетается в таких людях с агрессивностью в гневе. Хорошая интуиция и трудолюбие, здоровье и выносливость – вот что характеризует людей этого чертога. Тотем поможет сделать выбор и принять нелегкое решение.

Чертог Лося

Хранительница чертога — Богиня Лада. Бережет семьи, приносит в них мир и умиротворение. Люди-Лоси лидеры от природы – они способны вести за собой, склонны к труду, сильны, идет к цели до конца. Отличные друзья и помощники в трудных ситуациях.

Для мужчин тотемная богиня станет покровительницей спокойствия семейного очага.

Женщинам помогает уберечься от душевных ран, ввиду излишней восприимчивости.

Чертог Финист

30 мая-21 июня

Хранитель Вышень — Бог справедливости. Энергичность и умение жить полной жизнью, а также склонность к творчеству и достижению задуманного – этого про людей чертога. Способны прийти к мудрости и сопереживанию при развитии магических способностей.

Конь

21 июня-26 июля

Огонь, жизнерадостность и импульсивность в сердцах людей, рожденных в этом чертоге. Они не боятся никакой работы – сильны и выносливы. Не могут жить в постоянстве и монотонности, если они чего-то хотят, то все препятствия на пути к этому они способны разрушить. Люди под этим тотемом способны давать много любви – женщины склонны к обидам на этом фронте, а мужчины к вспыльчивости и неуравновешенности.

Орел

13 июля-4 августа

Бог-хранитель чертога Перун дает людям этого периода возможность избавления от негатива в душе, а также отважность, гордость, ум и проницательность. Любящие жизнь и всех вокруг орлы направляют свои ресурсы на служение людям и восполнение доброты в мире. Целеустремленность умело сочетаются в характерах орлов с ленью и апатией, с которыми и помогает бороться тотем.

Белый леопард

4 августа-28 августа

Импульсивность и одновременно холодный рассудок делают характер людей этого тотема интересными, осторожными и любознательными. Это животное – защитник от негатива со способностью сглаживать лидерские, приводящие к одиночеству, а также негативные качества и излишнюю эмоциональность.

Вот такими в представлении наших предков-славян были представители всех чертогов круга Сварога. Может быть, сопоставив свою дату, вы найдете что-то общее с собой, и это станет хорошим поводом для изучения древнеславянских учений.