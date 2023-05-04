Забыли забежать после работы в магазин, чтобы купить хлеб? Не беспокойтесь о быстром перекусе на следующий день. Приготовьте золотистые чесночные лепешки на сковороде. Стопка этого угощенья — отличная альтернатива магазинной буханке хлеба.

Домашние лепешки с чесночком получаются изумительно вкусными, несмотря на то, что требуют минимального набора продуктов, который есть у каждого на кухне. Уже через полчаса после начала приготовления вы сможете подать к столу стопку этих румяных красавцев.

Как правильно обжарить чесночные лепешки на сковороде

Для того чтобы лепешки хорошенько прожирились, не подгорев при этом, стоит готовить их на среднем огне. Крышкой накрывать сковороду не нужно. Всего несколько минут на плите — и лепешки станут пышными и румяными. Просто сказка!

Ингредиенты

Пшеничная мука650 г Вода300 мл Сухие дрожжи1 ч. л. Соль3 ч. л. Сахар2 ч. л. Подсолнечное масло140 г Лук1 шт. Чеснок2 зуб.

Приготовление

Очищаем репчатый лук. Режем его крупно. Очищаем чеснок. Соединяем овощи и измельчаем их в блендере.В глубокую емкость вливаем теплую воду. Добавляем сахар и сухие дрожжи. Хорошенько перемешиваем. Оставляем на 10 минут. Затем добавляем 20 г подсолнечного масла и измельченный чеснок с репчатым луком. Всыпаем соль. Вводим большую часть пшеничной муки. Хорошенько всё перемешиваем. Постепенно всыпаем в остальную муку. Замешиваем однородное тесто. Накрываем его полотенцем и оставляем при комнатной температуре на 10 минут.Припыляем рабочую поверхность мукой. Раскатываем тесто в толстую колбаску. Разделяем ее на несколько частей одинакового размера, из которых формируем шарики. Раскатываем их в лепешки. Разогреваем сковороду с подсолнечным маслом. Обжариваем на ней лепешки до золотистости с двух сторон. Готово!

Подавать такие лепешки следует со сметанным соусом. Для этого возьмите немного зеленого лука. Промойте его и обсушите. Мелко нарежьте лук. Всыпьте его к сметане. При желании добавьте еще немного сливочного сыра для более приятной и густой консистенции соуса. Всыпьте соль и черный молотый перец по вкусу. Тщательно перемешайте все ингредиенты. Ароматный соус к золотистым лепешкам готов. Приятного аппетита!