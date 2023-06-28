Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить чеснок маринованный в уксусе. По желанию дополнительно можно добавить в баночку веточку розмарина или тимьяна, лимонную цедру или хмели-сунели для аромата.

Основной ингредиент: Овощи / Чеснок / Уксус

Блюдо: Заготовки / Маринование

Состав / Ингредиенты:

Чеснок 200 Грамм

Вода 120 Миллилитров

Уксус 9% 80 Миллилитров

Соль 4 Грамма

Сахар 12 Грамм

Перец черный горошком 6 Штук

Лавровый лист 1 Штука

Количество порций 4

Калорийность

122 ккал

Калорийность

4 г

Белки

1 г

Жиры

25 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Чеснок маринованный в уксусе»

Подготовьте все ингредиенты.

Чеснок разделите на зубчики, очистите от шелухи.

Отварите чеснок 3 минуты в кипящей подсоленной воде. Затем откиньте на сито и промойте в холодной воде.

Переложите зубчики в чистую стерилизованную баночку.

Для маринада вскипятите воду с сахаром, солью, черным перцем горошком и лавровым листом. Проварите 1 минуту, влейте уксус, снова доведите до кипения и снимайте с плиты.

Влейте маринад. Герметично закрутите крышку. Оставьте при комнатной температуре на 4 дня.

После чеснок готов к употреблению, либо можно убрать его в темное прохладное и место на хранение.