Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить чеснок маринованный в уксусе. По желанию дополнительно можно добавить в баночку веточку розмарина или тимьяна, лимонную цедру или хмели-сунели для аромата.
Основной ингредиент: Овощи / Чеснок / Уксус
Блюдо: Заготовки / Маринование
Состав / Ингредиенты:
- Чеснок 200 Грамм
- Вода 120 Миллилитров
- Уксус 9% 80 Миллилитров
- Соль 4 Грамма
- Сахар 12 Грамм
- Перец черный горошком 6 Штук
- Лавровый лист 1 Штука
Количество порций 4
Калорийность
122 ккал
Калорийность
4 г
Белки
1 г
Жиры
25 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Чеснок маринованный в уксусе»
Подготовьте все ингредиенты.
Чеснок разделите на зубчики, очистите от шелухи.
Отварите чеснок 3 минуты в кипящей подсоленной воде. Затем откиньте на сито и промойте в холодной воде.
Переложите зубчики в чистую стерилизованную баночку.
Для маринада вскипятите воду с сахаром, солью, черным перцем горошком и лавровым листом. Проварите 1 минуту, влейте уксус, снова доведите до кипения и снимайте с плиты.
Влейте маринад. Герметично закрутите крышку. Оставьте при комнатной температуре на 4 дня.
После чеснок готов к употреблению, либо можно убрать его в темное прохладное и место на хранение.