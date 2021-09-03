Четверо попали в больницу после столкновения фуры и легкого авто под Керчью

На трассе Новороссийск-Керчь произошло ДТП, в результате которого пострадали четыре человека, передают «РИА Новости (Крым)», ссылаясь на пресс-службу крымского главка МВД.

Два ДТП произошло в Крыму за минувшие сутки ДТП произошло с участием грузового авто Scania и легковым авто Ford Focus накануне вечером на крымской стороне.

«По предварительным данным, водитель грузового автомобиля Scania допустил занос машины влево, в результате чего произошло столкновение с автомобилем «Ford Focus», который двигался по левой полосе проезжей части в попутном направлении», — рассказали в ведомстве.