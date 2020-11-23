Четыре человека погибли в ДТП в Крыму за два выходных дня

За два выходных дня в Крыму в ДТП погибли четыре человека и 16 пострадали, передает УГИБДД по республике.

В Крыму полицейский скрылся с места ДТП Известно, что всего за 20-22 ноября произошло 16 аварий. Из них четыре столкновения, в результате которых один человек погиб, а восемь пострадали. Также один человек погиб в результате наезда автомобиля. Из-за опрокидывания транспортного средства погибли два человек, два пострадали.

Ранее в результате столкновения автомобиля «скорой помощи» и легкового авто в Симферополе пострадали пять человек, в том числе и беременная женщина.