Четыре незаконных гаража демонтируют в Ялте

Крымская прокуратура потребовала демонтировать четыре незаконных гаража в Ялте, они мешали коммунальщикам устранить аварию на водоводе, передает пресс-служба ведомства.

На ремонт площади Советской в Ялте выделят 408 млн рублей В сообщении подчеркнули, что в результате аварии были подтоплены строения и автотранспортные средства.

«Администрацией города меры по демонтажу указанных объектов до настоящего времени не приняты. В этой связи прокурор в адрес главы местной администрации внес представление об устранении выявленных нарушений закона, которое находится на рассмотрении», — уточняется в сообщении.