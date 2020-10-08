Четырёхмиллионого пассажира в аэропорту Симферополя приняли на месяц позже, чем в прошлом году

За девять месяцев 2020 года международный аэропорт «Симферополь» встретил 4 миллиона пассажиров – на 500 тысяч человек меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Юбилейного пассажира приняли почти на месяц позже, чем в 2019-м – это связано с резким падением авиаперевозок весной и в первой половине лета из-за пандемии коронавируса. В прошлом году четырёхмиллионного пассажира аэропорт обслужил уже 10 сентября.

Почти на три тысячи снизилось и количество рейсов. Однако, по словам генерального директора международного аэропорта «Симферополь» Евгения Плаксина, несмотря на пандемию удалось сохранить разветвлённую маршрутную сеть – полёты совершались по 56 направлениям, как и в прошлом году.

«Падение авиатрафика было настолько серьёзным, что его не смогли в полной мере компенсировать успехи второй половины лета и сентября. Тем не менее, благодаря поддержке республиканских и федеральных властей, мобилизации внутренних ресурсов, нам удалось сохранить коллектив, штатную работу аэропорта, выполнить все финансовые обязательства, в том числе по инвестиционным соглашениям», – заключил Евгений Плаксин.