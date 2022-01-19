Чи є ризики видачі працівнику паливної картки?

Чи матиме співробітник доступ до кожної заправної станції?

Співробітники можуть заправлятися на різних АЗС залежно від того, яка у них паливна карта. Деякі картки надають доступ лише до станцій одного постачальника палива, наприклад Shell, хоча можуть бути додані додаткові сайти третіх сторін. Інші карти забезпечують доступ до ширшого кола заправних станцій по всій Великій Британії. Наприклад, карта Keyfuels забезпечує доступ до всіх об’єктів Morrisons, обраних станцій Shell, Esso, BP та Co-operative, а також до 20 ділянок автомагістралей Moto.

Ми також пропонуємо паливну карту супермаркету, яка забезпечує доступ до більш ніж 1300 заправних об’єктів Sainsbury’s, Tesco та Morrisons.

Як завжди, найкраще зв’язатися з одним із наших експертів-консультантів, щоб обговорити потреби ваших співробітників, або заповнивши нашу онлайн-форму.

Якщо працівник використовує для роботи власний автомобіль, чи повинен він сплачувати податок за паливо, що використовується?

Використання паливної картки в ділових цілях, наприклад, для поїздок на роботу, не класифікується як оподатковувана пільга. Проте податкові збори повинні бути сплачені, якщо працівник використовує свою картку для заправки паливом для особистих поїздок.

Якщо співробітник використовує для роботи власний транспортний засіб, то він може претендувати на податкове відрахування за затвердженою нормою пробігу. Це допомагає покрити витрати на володіння та експлуатацію автомобіля. Щоб визначити, яку суму ваш співробітник може вимагати за кожен податковий рік, він має:

Вести облік дат та пробігу робочих поїздок

Складіть пробіг для кожного транспортного засобу, який використовували для роботи.

Заберіть будь-яку суму, яку ви, роботодавець, сплачуєте за їхні витрати.