Чихиртма по-грузински: рецепт с курицей

Грузинская кухня может похвастаться не только очень острыми и густыми первыми блюдами, но еще и достаточно легкими и простыми в приготовлении супами на основе мясного бульона. Это настоящая вкуснотища! Рассказываем, чем же так хороша чихиртма по-грузински.

Главная изюминка столь питательного блюда — добавление в бульон двух заправок (яичной и мучной). Именно они делают этот суп неповторимым на вкус. Потому настоящую чихиртму невозможно спутать ни с каким другим супом из курицы.

Сытная чихиртма по-грузински: как ее приготовить

Чтобы бульон получился очень наваристым, рекомендуем брать куриную тушку весом не меньше 1,5 кг. Это отличный выбор для приготовления действительно ароматной и сытной чихиртмы — необычайно вкусного грузинского супа.

Ингредиенты

Курица1,5 кг Лук2 шт. Морковь1 шт. Петрушка10 г Кинза1 пуч. Соль по вкусу Вода4,5 л Сливочное масло1 ст. л. Пшеничная мука3 ст. л. Яйцо3 шт. Винный уксус3 ст. л.

Приготовление

Берем тушку курицы, удаляем излишки жира, а также кожу. Промываем мясо и перекладываем его в кастрюлю. Заливаем курицу водой и отправляем ее на плиту. Устанавливаем средний огонь. После закипания воды удаляем пену.Очищаем морковь. Хорошенько промываем одну луковицу, не снимая шелуху. Отправляем овощи в кастрюлю к курице. Промываем кинзу и петрушку. Удаляем у зелени жесткие части стеблей. Связываем кинзу и петрушку ниткой, формируя пучок, отправляем их в кастрюлю. Уменьшаем огонь до минимального. Накрываем крышкой и варим в течение 50–60 минут. Достаем из кастрюли готовую курицу, зелень и лук с морковью. Отливаем в отдельную емкость 400 мл бульона. Даем ему слегка остыть.В сотейник вливаем 5 ст. л. жира, образовавшегося на поверхности куриного бульона. Нагреваем его на среднем огне. Очищаем свежую луковицу от шелухи. Мелко ее нарезаем. Выкладываем репчатый лук в сотейник с жиром, тушим его в течение 5 минут. Затем добавляем сливочное масло. После того как оно растопится, всыпаем пшеничную муку. Добавляем 2 ст. л. бульона. Хорошенько всё перемешиваем до растворения комочков. Убираем сотейник с огня. В глубокой емкости взбиваем яйца. Постепенно вливаем к ним 400 мл слегка теплого бульона, продолжая взбивать. Добавляем белый винный уксус. Снова всё взбиваем до однородности. Кастрюлю с оставшимся куриным бульоном отправляем на средний огонь. Постепенно добавляем в нее сливочную смесь с луком и мукой, постоянно помешивая. Убавляем силу нагрева.Тонкой струйкой вливаем в кастрюлю с бульоном яичную смесь, активно всё помешивая до момента закипания. Добавляем соль по вкусу. Хорошенько перемешиваем и убираем с плиты. Отделяем куриное мясо от костей. Нарезаем его кусочками небольшого размера. Раскладываем их по тарелкам. Заливаем курицу бульоном.

Возьмите немного петрушки и кинзы. Промойте их и очень мелко порубите. Присыпьте измельченной свежей зеленью готовый суп и подайте его своим близким с поджаренными ломтиками хлеба. Приятного аппетита!