Чили кон карне – это классика мексиканской кухни, которую также называют просто «чили». В зависимости от региона и вкусовых предпочтений, кушанье может включать в себя различные ингредиенты, например, зерна сладкой кукурузы, черный шоколад или же фасоль. Неизменными составляющими выступают чили и мясной фарш, которые подарят вам истинное вкусовое наслаждение и изменят ваше представление об острых кушаньях с большим содержанием перца.

Мексиканское чили кон карне – классический рецепт

Мексиканское чили кон карне – это пикантное и сытное кушанье, которое обладает насыщенным острым вкусом и ярким ароматом, перед которым невозможно устоять, чтобы не попробовать. Блюдо представляет собой густой мясной гуляш, для приготовления которого нам потребуется говяжий бульон.

Ингредиенты –+10 порц.

Говяжий фарш 500 гр.

Лук репчатый 1 шт.

Перец болгарский 2 шт.

Перец чили 1 шт.

Бульон говяжий 300 мл.

Помидоры 400 гр. (протертые)

Фасоль консервированная 400 гр. (красной)

Зира 1 ч.л.

Перец чили 1 ч.л.

Паприка 1 ч.л.

Майоран ½ ч.л.

Чеснок 2 зуб.

Томатный порошок 30 гр.

Сахар-песок ¼ ч.л.

Масло растительное ½ ст.л.

Соль ½ ч.л.

Перец чёрный молотый 1 ч.л.

Шаги 50 мин.

Мексиканское чили кон карне по классическому рецепту готовится очень просто. Подготавливаем продуктовый набор. Ополаскиваем сладкий перец, удаляем белые перегородки и семена, нарезаем кубиками мякоть. Максимально мелкими кусочками режем очищенный лук, зубки чеснока и перец чили. Томатный порошок разводим до консистенции пасты, открыв банку фасоли, откидываем бобовые в сито и промываем под струей воды. В сковороде с высокими бортиками разогреваем растительное масло и пассеруем лук. Когда лук стал прозрачным, добавляем сладкий и острый перцы, чеснок, зиру, паприку и молотый перец чили – хорошенько перемешиваем и готовим 5 минут. Затем увеличиваем нагрев и забрасываем к овощам фарш, часто помешивая, доводим до изменения цвета говядины. В момент, когда мясная составляющая практически готова, дополняем состав бульоном, протертыми томатами и томатной пастой, сахаром, майораном, солью и молотым перцем. Перемешав, доводим до кипения, убавляем огонь и тушим под крышкой 20 минут. Теперь добавляем промытую фасоль, помешиваем и выдерживаем на медленном пламени еще 10 минут. Готовое кушанье сервируем и подаем на стол. Приятного аппетита!

Чили кон карне с фаршем и фасолью

Чили кон карне с фаршем и фасолью – это блюдо, которое поможет вам легко и просто привнести нечто совершенно новое в ваш привычный рацион и приятно удивить своих домочадцев. Главное в этом кушанье – специи, которые насыщают каждый компонент своим неповторимым ароматом.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 5.

Ингредиенты:

Масло подсолнечное – 1 ст.л.

Луковица (крупная) – 1 шт.

Перец сладкий – 1 шт.

Чеснок – 2 зуб.

Фарш говяжий – 500 гр.

Бульон – 300 мл.

Томаты в собственном соку – 400 гр.

Пюре томатное – 2 ст.л.

Фасоль консервированная – 400 мл.

Перец чили молотый – 1 щепотка.

Паприка сладкая молотая – 1 щепотка.

Сахар-песок – 1 ч.л.

Майоран сушеный – ½ ч.л.

Тмин молотый – 1 ч.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищенный репчатый лук, мякоть сладкого перца и зубцы чеснока нарезаем мелкими кубиками.

Шаг 2. В сковородке прогреваем немного подсолнечного масла и обжариваем луковую нарезку до прозрачности, забрасываем сладкий перец, чеснок, молотый чили, тмин и паприку – помешиваем и жарим в течение 5 минут.

Шаг 3. В отдельной сковороде жарим фарш до испарения влаги и легкой золотистости, сдабриваем томатами в собственном соку, бульоном, майораном, пюре из томатов, сахарным песком, солью и перцем молотым – хорошенько перемешиваем. Также выкладываем овощную зажарку и доводим состав до кипения, тушим под крышкой на протяжении 20 минут.

Шаг 4. По истечении времени, к компонентам высыпаем промытую фасоль, прогреваем кушанье еще 10 минут без крышки, а после настаиваем под крышкой еще 10 минут.

Шаг 5. Кушанье мексиканской кухни раскладываем по порционным тарелкам и трапезничаем. Приятного аппетита!

Чили кон карне с шоколадом

Чили кон карне с шоколадом – это удивительное блюдо, которое разыграет ваше воображение своим необычным и насыщенным вкусом, в котором тонко будут «звучать» сладкие нотки горького шоколада. Это кушанье сочетает в себе, казалось бы, несочетаемые компоненты, однако, это стоит попробовать каждому!

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 6-7.

Ингредиенты:

Говядина – 750 гр.

Лук – 2 шт.

Чеснок – 6 зуб.

Морковка – 2 шт.

Кинза – 1 пучок.

Томаты в собственном соку – 800 гр.

Фасоль красная консервированная – 400 гр.

Шоколад горький – 50 гр.

Орегано – 2 ст.л.

Паприка копченая молотая – 1,5 ч.л.

Зира – 1 ст.л.

Перец кайенский молотый – ½ ч.л.

Лепестки чили – 1 ч.л.

Порошок «чили» – 1 ч.л.

Сметана/йогурт – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Лук и морковку очищаем от шелухи и кожицы и ополаскиваем, режем на брусочки. Также мелко шинкуем стебли кинзы (листья потребуются для декора) и зубцы чеснока. Лепестки чили заливаем кипятком.

Шаг 2. Очищенную от пленок и прожилок говядину пропускаем через решетку мясорубки.

Шаг 3. Сковороду промазываем растительным маслом и прогреваем, ровным слоем распределяем фарш и даем ему подрумяниться и только после разбиваем лопаткой на мелкие сегменты. Готовим около 7-10 минут и убираем с конфорки.

Шаг 4. В объемной кастрюле пассеруем измельченные овощи до мягкости (5-7 минут).

Шаг 5. По истечении времени, к овощному ассорти отправляем говяжий фарш, кинзу, зиру, лепестки чили, орегано и остальные специи – перемешиваем.

Шаг 6. К ароматному составу добавляем протертые томаты и консервированную фасоль вместе с заливкой, доводим до кипения.

Шаг 7. Делаем минимальный огонь, закрываем крышкой и томим ингредиенты 60 минут.

Шаг 8. Прямо в кастрюлю натираем на мелкой терке кусочек темного шоколада.

Шаг 9. Перемешиваем.

Шаг 10. Пикантное кушанье сдабриваем листочками кинзы, раскладываем по тарелкам и дополняем сметаной либо натуральным йогуртом – наслаждаемся. Приятного аппетита!

Чили кон карне с кукурузой

Чили кон карне с кукурузой – это красочное блюдо мексиканской кухни, которое можно подать к столу не только во время семейного ужина, но и во время застолья. Можете не сомневаться, что ваши гости будут просить не только добавки этого невероятно вкусного блюда, но и поделиться секретами приготовления!

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Говядина – 500 гр.

Луковицы – 2 шт.

Морковка – 1 шт.

Кукуруза консервированная – 400 гр.

Фасоль консервированная – 400 гр.

Томаты в собственном соку – 400 гр.

Перец чили – 1 шт.

Масло подсолнечное – 2 ст.л.

Чеснок – 4 зуб.

Перец сладкий – 1 шт.

Соль – 1 ч.л.

Сахар-песок – 1 ст.л.

Перец чили молотый – ¼ ч.л.

Паприка сладкая молотая – 1 ч.л.

Перец черный молотый – по вкусу.

Вода – 2 ст.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Мясную составляющую ополаскиваем и произвольно режем.

Шаг 2. Прокручиваем говядину через мясорубку.

Шаг 3. Овощи очищаем и измельчаем: лук четверть кольцами, а морковку брусочками.

Шаг 4. Прогреваем подсолнечное масло и подрумяниваем домашний фарш.

Шаг 5. Добавляем нарезанные овощи, помешиваем и обжариваем еще несколько минут.

Шаг 6. Мякоть сладкого перца нарезаем кубиками, чили – колечками, чеснок произвольно, но мелко.

Шаг 7. В сковородку забрасываем чили, болгарский перец, чеснок, соль, паприку, молотый перец, сушеный чили и сахарный песок – мешаем и засекаем 60 секунд.

Шаг 8. Теперь к основному составу добавляем консервированную фасоль и кукурузу (без жидкости), и томаты в собственному соку, активно перемешиваем.

Шаг 9. Заливаем ингредиенты двумя стаканами воды, кипятим и томим на медленном нагреве 20-30 минут.

Шаг 10. Раскладываем пикантное кушанье по пиалам и подаем на стол. Приятного аппетита!

Чили кон карне с курицей

Чили кон карне с курицей – это питательное кушанье, которое идеально подходит для сытного семейного обеда или ужина, после которого вы еще долго не будете испытывать чувство голода. Блюдо сочетает в себе измельченное мясо, потушенное с большим количеством перца и чеснока.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 2-3.

Ингредиенты:

Курица – 300 гр.

Томаты – 3 шт.

Чеснок – 300 гр.

Лук – 1 шт.

Перец чили – по вкусу.

Фасоль консервированная – 1 ст.

Кукуруза консервированная – ½ ст.

Зира – 1 щепотка.

Зелень – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Сахар-песок – по вкусу.

Масло растительное – 1-2 ст.л.

Вода – 1 ст.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Мелко нарезанный лук пассеруем на растительном масле, засыпаем измельченный чили и чеснок, помешивая, обжариваем в течение нескольких секунд.

Шаг 2. В огнеупорную посуду выкладываем любые сегменты птицы, жарим еще несколько минут.

Шаг 3. Спустя пару минут вводим кубики томатов, стакан воды, зиру, соль, сахарный песок – даем закипеть и после убавляем нагрев и томим около 20 минут.

Шаг 4. В момент, когда мясо готово – дополняем кушанье кукурузой и фасолью, смешиваем и прогреваем все вместе еще 5 минут.

Шаг 5. Снимаем кушанье с плиты, посыпаем рубленой зеленью и переходим к дегустации. Приятного аппетита!