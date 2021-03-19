Чиновники из Ялты получили взятку в размере 150 тысяч рублей — Следком

Чиновники из Ялты были задержаны за взятку в размере 150 тысяч рублей, передает пресс-служба ГСУ СКР по республике и Севастополю.

Три сотрудника администрации Ялты задержаны за взяточничество В сообщении уточняется, что замначальника отдела департамента муниципального контроля, действую вместе с двумя своими коллегами, лично получил взятку в размере 150 тысяч рублей от жителя Ореанды. Тот хотел дать взятку за непринятие мер со стороны властей к владельцу участка, который без согласования с департаментом удалил часть насаждений у себя на земельном участке.

В отношении замначальника отдела возбуждено уголовное дело.