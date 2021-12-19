Чиновники на заседании Правительства Севастополя перепутали кладбища

На заседании Правительства Севастополя чиновники перепутали кладбища, которые собираются закрывать. Директору Департамента городского хозяйства Евгению Горлову спустя 3 дня пришлось отдельно пояснять принятое решение.

На сайте Правительства Севастополя эту новость сопроводили следующим сообщением, цитата:

«В социальных сетях и средствах массовой информации стали появляться сообщения о том, что кладбище во Фронтовом будет закрыто. Однако эта информация не соответствует действительности».

ЕВГЕНИЙ ГОРЛОВ, директор Департамента городского хозяйства Правительства Севастополя: «Хотим уточнить. У нас при рассмотрении документа на заседании Правительства, мы привели в соответствие перечень кладбищ. И мы сделали следующее мероприятие. По Мекензиевым горам увеличилась площадь кладбища – она составляет 8,9 га. Уточнили, что у нас во Фруктовом и Ушаковке закрываются кладбища, поскольку находятся в водоохранных зонах и вблизи рек. И уточнили кладбище в Камышлах, которое тоже будет закрыто и будет проведено благоустройство».

Получается, что один за одним средства массовой информации стали распространять неверные сведения о закрывающемся кладбище во Фронтовом. Известие об этом заставило переживать и жителей села – это довольно крупная территория для захоронений располагается не так близко к реке, чтобы создавать угрозу Бельбеку. Так откуда тогда появилась эта «недостоверная информация», касающаяся закрытия кладбища во Фронтовом?

ЕВГЕНИЙ ГОРЛОВ, директор Департамента городского хозяйства Правительства Севастополя: «Внесение в реестр кладбищ города Севастополя одной новой позиции и изменение статуса двух кладбищ города Севастополя. Добавляем кладбище в селе Фронтовое – изменение статуса кладбища на «закрытое для всех видов захоронений», в связи с тем, что указанное кладбище расположено в границах водоохранных зон. Общественное кладбище в селе Фронтовое. Изменение статуса кладбища на «закрыто для всех видов захоронения» в связи с тем, что указанное кладбище расположено в границах водоохранных зон».

Таким образом, техническая ошибка или оговорка едва не стала поводом для социального недовольства жителей Фронтового и соседних сёл – Верхнесадового и Пироговки. В итоге можно констатировать, что закрываются кладбища во Фруктовом и Ушаковке, а Камышловское ждёт благоустройство. Всего в Севастополе 67 могильников, 24 из которых – действующие.