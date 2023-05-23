Описание приготовления:

Яркие вкусные чипсы для посиделок с родными и друзьями можно приготовить из куриной кожи. Да-да, не удивляйтесь, закуска получится очень вкусной и аппетитной, так что обязательно попробуйте!

Основной ингредиент: Птица / Курица

Блюдо: Закуски / Чипсы

Состав / Ингредиенты:

Кожа куриная 350 Грамм

Соевый соус 70 Миллилитров

Паприка 1 Чайная ложка

Куркума 1 Чайная ложка

Соль 1/4 Чайных ложки

Перец черный молотый 1/4 Чайных ложки

Количество порций 3

Калорийность

185 ккал

Калорийность

16 г

Белки

13 г

Жиры

2 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Чипсы из куриной кожи в духовке»

Подготовьте указанные ингредиенты. Куриную кожу можно приобрести в мясном магазине или срезать с окорочков, бедрышек и т.д.

Всыпьте в емкость с высокими бортиками все заявленные специи и пряности. По желанию можете добавить и свои любимые.

Влейте соевый соус и тщательно все перемешайте. Если не любите слишком соленые чипсы, то исключите соль из списка ингредиентов.

Куриную кожу промойте в воде, срежьте поврежденные участки и обсушите ее бумажными салфетками. Затем выложите в приготовленный соус и перемешайте. Оставьте на 1 час для маринования.

После чего нарежьте кожу порционными кусочками, но не мелкими, так как она еще свернется при высушивании. Разложите их на противне. Смазывать его не нужно, так как кожа выделит много жира.

Чипсы выложите на тарелку, застеленную бумажными салфетками, чтобы удалить лишний жир. Может быть потребуется несколько салфеток. После чего дайте закуске остыть, она станет более хрустящей и ломкой.

Подайте чипсы из куриной кожи к столу вместе со вкусным соусом, пенным пивом и т.д.