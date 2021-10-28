Число блокпостов в Севастополе на «коронавирусной» неделе увеличили до 7

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Количество блокпостов в Севастополе на время «коронавирусной» недели решено увеличить до семи. Поменяется и их расположение. Об этом сообщил исполняющий обязанности директора Департамента общественной безопасности Правительства Севастополя Алексей Краснокутский.

АЛЕКСЕЙ КРАСНОКУТСКИЙ, и. о. директора Департамента общественной безопасности Правительства Севастополя:

«Дополнительные пункты контроля будут развернуты на выезде из села Орлиное и по трассе «Ялта-Севастополь», это мыс Сарыч у кафе «Дамир». А также с Северной стороны дополнительный пункт контроля будет у села Андреевка и у села Вишнёвое»

Также блокпосты будут находиться на автодороге Ялта-Севастополь в селе Терновка, на 257 км трассы «Таврида» (у стелы «Якорь») и в селе Фронтовом. Дополнительный пункт пропуска будет организован на железнодорожном вокзале. Таким образом, руководство города полностью перекрывает периметр города и при этом не мешает сельским жителям региона посещать сам Севастополь.

АЛЕКСЕЙ КРАСНОКУТСКИЙ, и. о. директора Департамента общественной безопасности Правительства Севастополя:

«Период нерабочих дней – не для путешествий. Необходимо соблюдать все меры предосторожности, обезопасить себя и своих близких. Соблюдать режим, продиктованный временем».

Правительство Севастополя ведёт работу с операторами по продаже билетов и туров. Фирмы просят информировать клиентов о необходимости предъявить QR-кода о пройденной вакцинации для въезда в город.

АЛЕКСЕЙ КРАСНОКУТСКИЙ, и. о. директора Департамента общественной безопасности Правительства Севастополя:

«На въезде в Севастополь и вокзале будут проверять соответствующие документы. Это справка о вакцинации (QR-код) и справка о перенесённом заболевании не позже 6 месяцев. Такая же работа будет проведена и с автобусами, которые осуществляют перевозки. В кассах будут предупреждать о возникших мерах. Ну, и в пунктах контроля».

Вернуться в Севастополь без QR-кода жители города смогут лишь по уважительной причине, которую в индивидуальном порядке будут рассматривать в ситуационном центре.

АЛЕКСЕЙ КРАСНОКУТСКИЙ, и. о. директора Департамента общественной безопасности Правительства Севастополя:

«Хотелось бы анонсировать, что с 17 часов будет открыта прямая линия по телефону 15-63. Городской 41-76-00. Операторы будут подробно рассматривать каждый вопрос и экстренные случаи будут рассматриваться индивидуально. Но на каждый экстренный случай необходимо иметь подтверждающие документы».

Ответил Алексей Краснокутский и на вопрос, сможет ли находившийся не в городе на момент появления блокпостов севастополец вернуться домой, если у него нет QR-кода.

АЛЕКСЕЙ КРАСНОКУТСКИЙ, и. о. директора Департамента общественной безопасности Правительства Севастополя:

«Согласно указу губернатора, на период действия ограничительных мер с 30 по 7 ноября только два документа являются основанием для свободного перемещения. Ещё раз обращаю внимание: посты контроля работают как на въезд, так и на выезд».