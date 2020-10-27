Число отдыхающих в Крыму этой осенью возросло более чем на треть

Сюжет Отдых в Крыму: новости, фото и полезные советы

В Крыму в сентябре этого года отдохнуло на 40% больше туристов, чем за аналогичный период прошлого года, передает Крыминформ со ссылкой на главу ведомства Вадима Волченко.

Крым занимает лидирующие позиции в продажах по акции с кэшбэком «Сентябрь и октябрь, мы можем говорить, что, если сравнивать с предыдущим годом, который был успешным, плюс 40%. Сентябрь плюс 40%, и я думаю, что октябрь в итоге тоже будет не меньше 30-40%, как минимум», – отметил он.

Волченко добавил, что жители РФ продолжают активно бронировать отдых в Крыму, но ситуация с COVID-19 может внести свои коррективы.