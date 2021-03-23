Число отдыхающих в Крыму в этом году может превысить восемь миллионов

Более восьми миллионов туристов могут побывать в этом году в Крыму, передает Крыминформ, ссылаясь на председателя комитета Госсовета республики по туризму, курортам и спорту Алексея Черняка.

Крым лидирует по числу бронирований в первые часы программы от Ростуризма «В этом году мы вполне можем перейти цифру в 8 миллионов, если ситуация с коронавирусом никак не усугубится, а будет хотя бы в том состоянии, какое оно есть на сегодняшний день по всей стране», – отметил Черняк.

Он рассказал, что больше всего на данный момент туристы бронируют отдых в июне. Депутат считает, что это связано с третьем этапом программы туристического кешбэка.