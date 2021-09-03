Число преступлений, совершенных подростками, увеличилось вдвое в столице РК

В Симферополе с начала года почти на 90% увеличилось число преступлений, совершенных лицами, не достигшими совершеннолетия, передает пресс-служба горадминистрации.

В Крыму раскрыли особо тяжкое преступление 15-летней давности «За семь месяцев 2021 года на территории Симферополя количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, возросло на 89,5%», – уточняется в сообщении.

Так, за названный период выявлено 37 несовершеннолетних, совершивших преступления. Из них 30 учащихся и семь студентов.