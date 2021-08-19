Число участников ЯМЭФ будет сокращено — Аксенов

Глава РК Сергей Аксенов сообщил, что принято решение сократить число участников ЯМЭФ. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

ЯМЭФ возможно будет перенесен на осень — Аксенов «В этом году ожидается примерно 2500 участников. Тем не менее, количество иностранных делегаций, которые ожидают очно на ЯМЭФ, может быть увеличено», – написал Аксёнов.

Глава РК сообщил, что принять участие в форуме планируют 96 государств. В рамках ЯМЭФ планируется провести 49 деловых мероприятий по пяти тематическим направлениям.