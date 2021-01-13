Число заболевших туберкулёзом в Севастополе в 2020 году уменьшилось

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Севастопольский противотуберкулёзный диспансер подводит итоги оказания медицинской помощи в 2020-м. По словам главного врача медицинского учреждения, в ушедшем году ситуация с заболеваемостью туберкулёзом в нашем городе улучшилась.

АНДРЕЙ ВЕРБИЦКИЙ, главный врач Севастопольского противотуберкулёзного диспансера: «Заболело всего 138 человек, что меньше, чем в 2019-м. В нём было 159 человек. В 2018-м было 170 человек. На протяжении последних 10 лет в Севастополе отмечается чёткая положительная тенденция к снижению заболеваемости туберкулёзом».

В период пандемии противотуберкулёзные диспансеры по всей стране были переведены на особый режим работы.

АНДРЕЙ ВЕРБИЦКИЙ, главный врач Севастопольского противотуберкулёзного диспансера: «Прежде всего, туберкулёз максимально был переведён на амбулаторное лечение с дистанционным контролем приёма препаратов. То есть, если до этого во многих регионах, в нашем в том числе, это были единичные случаи, то с конца марта буквально за две недели мы более 120 человек перевели на видеоконтролируемое лечение».

В начале года в правительстве Севастополя были вынесены на обсуждение новые планы по капитальному ремонту медицинских учреждений города.

АНДРЕЙ ВЕРБИЦКИЙ, главный врач Севастопольского противотуберкулёзного диспансера: «В эти планы также включён и противотуберкулёзный диспансер, по капитальному ремонту здания стационара, нашего пищеблока. Планируется строительство модульной прачечной. Мы также подняли вопрос о ремонте амбулаторного отделения».

Подробнее о работе Севастопольского диспансера и перспективах на 2021 год Андрей Вербицкий расскажет в новом выпуске программы «Актуальное интервью».