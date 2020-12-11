«Чистый город» продолжит убирать Севастополь по контракту на 300 миллионов рублей

Очередной контракт почти на 300 миллионов рублей подписан с компанией «Чистый город», которую связывают с депутатом Заксобрания Ильёй Журавлёвым, пишет новостной портал ForPost. Организация уже пятый год подряд будет заниматься уборкой города.

На портале госзакупок отмечено: только одна фирма подала заявку на участие в конкурсе – ООО «Предприятие Чистый город». Компания предложила выполнить работу за 292 миллионов 382 тысяч 272 рублей 9 копеек. Эта цифра в точности совпадает с максимально возможной суммой, установленной ГБУ «Парки и скверы».

Весь следующий год сотрудники «Чистого города» будут должны подметать и собирать мусор с тротуаров, лестниц и остановок. Также в их обязанности будет входить посыпка тротуаров, уборка снега и опавшей листвы, а также покос газонов и уничтожение сорняков.

Несмотря на то, что компания достаточно долго занимается этими обязанностями, недовольство качеством услуг у жителей города регулярно перерастает в возмущение, отметил портал ForPost. Как заявил глава Ленинского муниципалитета Максим Мишин, основная часть претензий жителей района в вопросе ТКО касалось именно этого предприятия.

В прошлом году Правительство Севастополя даже оштрафовало компанию «Чистый город» за некачественную уборку на 9 миллионов рублей, а потом судилось с ней, чтобы получить деньги. До этого всплыл ещё один эпизод — выяснилось, что власти города 11 месяцев оплачивали этой компании уборку Матросского бульвара, которой на самом деле не было. Правда, в этом случае предприятие вернуло деньги в государственную казну.

В общей сложности за уборку улиц Севастополя с 2018-го по 2020-й годы компания получила уже около 1 миллиарда рублей.