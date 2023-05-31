Чизкейк с клубникой без выпечки

С наступлением клубничного сезона я времени не теряю: тут же бегу на рынок за свежими ягодами и творогом. По приходе приступаю к готовке своего любимого сырного десерта. Чизкейк с клубникой достаточно быстро готовится, и для хозяек, что дорожат своим временем, это однозначно плюс.

Пирог получается очень вкусный и ароматный, сытный и красивый. При этом он хорошо нарезается и отлично держит форму. Клубника с желе делает чизкейк еще более легким и нарядным. Этот рецепт точно понравится тем, кто не хочет или не любит печь. Потому что этот невероятный чизкейк мы будем готовить без выпечки.

Нежнейший чизкейк с клубникой: нюансы готовки

Для приготовления такого чизкейка не жалейте качественного масла (83 % жирности). Печенье подойдет любое: особенно вкусно с песочным «К кофе». Если же хотите более диетический вариант, можно взять что-то вроде «Марии». Ну а для тех, кто любит всё максимально домашнее, предлагаю ознакомиться с рецептом классического песочного теста. Приготовьте этот десерт уже сегодня, и вы насладитесь им до последней крошки.

Ингредиенты

Творог1300 г Печенье250 г Яйцо6 шт. Сахар300 г Ванильный сахар16 г Крахмал2 ст. л. Сливочное масло130 г Лимонный сок40 мл

Приготовление

Измельчите печенье и смешайте со сливочным маслом блендером или вручную. Выложите получившуюся массу на застеленную пергаментом форму. Перетрите творог с сахаром в блендере. Добавьте яйца, ванильный сахар, оставшееся мягкое масло и крахмал. В конце влейте сок половины лимона и еще раз всё хорошо взбейте до однородности. Вылейте творожную массу в форму на печенье. Выпекайте изделие при 170 градусах около часа. Выключите духовку и оставьте остывать. Затем выньте форму с чизкейком и полностью охладите. Приступайте к украшению: ягоды клубники разрежьте пополам и выложите плотно друг к другу срезом вниз. В 200 г горячей воды разведите клубничное желе. Как оно только остынет и начнет густеть, выложите на клубнику. Затем поставьте сырник в холодильник на 4 часа, а лучше на ночь.

Из указанного количества продуктов получается клубничный чизкейк весом 2 кг. Обычно я использую разъемную форму диаметром 22 или 24 см. Не сомневайтесь, готовый пирог просто тает во рту, чем подкупает всех без исключения. В меру сладкий, нежный и красивый десерт, который незазорно готовить даже на большие праздники.