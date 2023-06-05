Чизкейк с клубникой – наслаждение в каждой ложке

Летом, когда жара и хочется только прохладного ветерка, не хочется готовить на кухне. Однако когда хочется сладкого – нужно идти на жертвы или выбрать рецепт без использования духовки. Как холодный чизкейк без выпекания.

Чизкейк с клубникой – невероятно вкусный десерт, летний, свежий и ароматный. Он подойдет к любому празднику или семейному застолью.

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Если сезон клубники уже прошел или вы хотите попробовать его с другими ягодами – смело можете заменять. Прекрасно подойдут персики, ежевика, черника или голубика.

Рецепт клубничного чизкейка

Время: 5 часов

5 часов Порции: 8

Ингредиенты на форму 21 сантиметр:

– 300 граммов песочного печенья

– 150 граммов сливочного масла;

– 500 граммов крем-сыра;

– 250 граммов сливок от 20% жирности;

– 20 граммов желатина + 100 граммов воды;

– 120 граммов сахарной пудры;

– ванильный ароматизатор;

– 500 граммов клубники;

– 1 пакет клубничного желе.

Приготовление:

️Печенье измельчаем в крошку и соединяем с растопленным маслом, выкладываем в форму застеленную пергаментом, бортики смазываем каплей масла, формируем лепешку кладем в холодильник.

Желатин заливаем холодной водой.

️Соединяем крем-сыр, сливки, сахарную пудру, ваниль и растопленный желатин (подогреваем его в микроволновке), и взбиваем блендером или смешиваем все вместе венчиком.

Выливаем творожную массу на лепешку, кладем в холодильник.

Желе разводим в 300 граммов горячей воды, охлаждаем до комнатной температуры.

На холодный торт выкладываем очищенную вымытую клубнику и сверху заливаем (постепенно) желе каждый раз охлаждая.

Охлаждаем чизкейк еще 4 часа.

Приятного аппетита!

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