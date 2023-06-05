Рецепты Чизкейк с клубникой – наслаждение в каждой ложке По Admin - 5 июня, 2023 0 41 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Летом, когда жара и хочется только прохладного ветерка, не хочется готовить на кухне. Однако когда хочется сладкого – нужно идти на жертвы или выбрать рецепт без использования духовки. Как холодный чизкейк без выпекания. Чизкейк с клубникой – невероятно вкусный десерт, летний, свежий и ароматный. Он подойдет к любому празднику или семейному застолью. Читайте также Сезон отдыха на природе: как приготовить шашлык из курятины на любой вкус Если сезон клубники уже прошел или вы хотите попробовать его с другими ягодами – смело можете заменять. Прекрасно подойдут персики, ежевика, черника или голубика. Рецепт клубничного чизкейка Время: 5 часов Порции: 8 Ингредиенты на форму 21 сантиметр: – 300 граммов песочного печенья – 150 граммов сливочного масла; – 500 граммов крем-сыра; – 250 граммов сливок от 20% жирности; – 20 граммов желатина + 100 граммов воды; – 120 граммов сахарной пудры; – ванильный ароматизатор; – 500 граммов клубники; – 1 пакет клубничного желе. Приготовление: ️Печенье измельчаем в крошку и соединяем с растопленным маслом, выкладываем в форму застеленную пергаментом, бортики смазываем каплей масла, формируем лепешку кладем в холодильник. Желатин заливаем холодной водой. ️Соединяем крем-сыр, сливки, сахарную пудру, ваниль и растопленный желатин (подогреваем его в микроволновке), и взбиваем блендером или смешиваем все вместе венчиком. Выливаем творожную массу на лепешку, кладем в холодильник. Желе разводим в 300 граммов горячей воды, охлаждаем до комнатной температуры. На холодный торт выкладываем очищенную вымытую клубнику и сверху заливаем (постепенно) желе каждый раз охлаждая. Охлаждаем чизкейк еще 4 часа. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить клубничный тирамису, который подойдет на любой праздник. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Жареные пирожки с картофелем – рецепт на кефиреСтарый бабушкин рецепт – готовим торт «Вышиванка»Как приготовить мраморный кекс – рецепт за считанные минутыШоколадное тесто, маковый слой с вишнями и творожная прослойка: приготовьте сырник КоролевскийТри летних салата из молодой капусты: готовим на скорую руку