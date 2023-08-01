Чизкейк без выпечки классический

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Чизкейк без выпечки классический – это изысканный десерт, который покорит вас не только своим удивительным внешним видом, но и потрясающим вкусом. Наверняка, вы замечали, что чизкейк – это одно из самых популярных лакомств, которое представлено в меню практически каждого кафе или ресторана, так почему бы нам не попробовать приготовить такое угощение самостоятельно? В качестве основы используем такие ингредиенты, как рикотта, творог или творожный сыр.

Классический чизкейк без выпечки с творогом

Классический чизкейк без выпечки с творогом – это невероятно эффектный десерт, который приятно удивит вас своей нежной и тающей во рту текстурой, которая отлично сочетается с не приторной песочной основой. Для сохранения формы начинки, в рецепте используется желатин.

Чизкейк без выпечки классический

Ингредиенты –+6 порц.

  • Для основы:
  • Печенье песочное 300 гр.
  • Масло сливочное 100 гр.
  • Для творожной массы:
  • Творог 500 гр.
  • Сахарная пудра 130 гр.
  • Белый шоколад 100 гр.
  • Сливки 500 мл.
  • Желатин 30 гр.
  • Вода 80 мл.
  • Ванилин 1 щепотка
  • Печенье Орео 8 шт.

Шаги 200 мин.

  1. Чизкейк без выпечки классический

    Классический чизкейк без выпечки легко готовится в домашних условиях. 30 грамм желатина заливаем водой, размешиваем и оставляем на то время, которое указано в инструкции на упаковке.

  2. Чизкейк без выпечки классический

    Параллельно готовим основу: печенье перемалываем в блендере и смешиваем до однородности с растопленным сливочным маслом.

  3. Чизкейк без выпечки классический

    Распределяем массу по дну формы, утрамбовываем пальцами и отодвигаем в сторону.

  4. Чизкейк без выпечки классический

    Творог протираем через сито с мелкими отверстиями и объединяем с сахарной пудрой и ванилином, работая лопаткой в одном направлении.

  5. Чизкейк без выпечки классический

    В творожную массу вмешиваем растопленный шоколад.

  6. Чизкейк без выпечки классический

    Желатин прогреваем на водяной бане, но не кипятим, тонкой струйкой переливаем в творожную смесь и вымешиваем.

  7. Чизкейк без выпечки классический

    Теперь добавляем жирные сливки, вбитые миксером холодными до состояния мягких пиков.

  8. Чизкейк без выпечки классический

    Выкладываем на песочную основу половину творожной массы, хаотично выкладываем печенье и «закрываем» его второй частью взбитого творога с добавками.

  9. Чизкейк без выпечки классический

    Поверхность выравниваем любым удобным способом, затягиваем пищевой пленкой и убираем в холодильную камеру минимум на 2 часа.

  10. Чизкейк без выпечки классический

    Чизкейк без выпечки по классическому рецепту готов! Стабилизированный десерт декорируем по своему вкусу и подаем к столу. Приятного аппетита!

Чизкейк без выпечки с творожным сыром

Чизкейк без выпечки с творожным сыром – это легкое и безумно нежное угощение, которое приведет в восторг не только членов вашей семьи, но и самых изощренных гостей. Для готовки вам не потребуется даже духовой шкаф, что значительно сокращает время и упрощает процесс.

Время готовки – 2 ч. 30 мин.

Время приготовления – 35 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

  • Сыр творожный – 400 гр.
  • Печенье – 250 гр.
  • Масло сливочное – 70 гр.
  • Пудра сахарная – 150 гр.
  • Сливки 33-35% – 200 мл.
  • Сахар ванильный – 25 гр.
  • Желатин – 15 гр.
  • Вода – 100 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продуктовый набор.

Шаг 2. В чашу блендере перекладываем печенье и измельчаем в крошку.

Чизкейк без выпечки классический

Шаг 3. Высыпаем песочную смесь в чашу с высокими бортиками, вливаем растопленное сливочное масло.

Чизкейк без выпечки классический

Шаг 4. Вымешиваем два компонента лопаткой до однородности.

Чизкейк без выпечки классический

Шаг 5. Высыпаем полученную массу на дно разъемного кольца и формуем основу, на время отправляем в холодильник.

Чизкейк без выпечки классический

Шаг 6. Не теряя времени, заливаем желатин водой и оставляем для набухания.

Шаг 7. В отдельную емкость выкладываем творожный сыр и подсыпаем сахарную пудру, а также ванильный сахар.

Шаг 8. Соединяем компоненты при помощи миксера (20 секунд вполне достаточно).

Чизкейк без выпечки классический

Шаг 9. В сырную массу наливаем сливки и работаем миксером еще 60-90 секунд.

Чизкейк без выпечки классический

Шаг 10. Желатин прогреваем до растворения и вливаем в творожную массу, активно перемешиваем.

Чизкейк без выпечки классический

Шаг 11. Переливаем нежную смесь на основу и выравниваем лопаткой, убираем в холодильник на полтора-два часа.

Чизкейк без выпечки классический

Шаг 12. Охлажденный чизкейк по желанию украшаем свежими ягодами и приступаем к дегустации. Приятного аппетита!

Чизкейк без выпечки классический

Домашний чизкейк без выпечки с творогом, печеньем и желатином

Домашний чизкейк без выпечки с творогом, печеньем и желатином – это простое в приготовлении и невероятно аппетитное блюдо, которое не оставит без внимания ни один сладкоежка. Для дополнительного эффекта, добавим также слой ягод в желатине. Вместо клубники вы можете использовать, например, малину или голубику.

Время готовки – 120 мин.

Время приготовления – 30-35 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Для основы:

  • Печенье песочное – 500 гр.
  • Масло сливочное – 150 гр.

Для творожного слоя:

  • Творог – 600 гр.
  • Желатин – 10 гр.
  • Сахар-песок – 100 гр.
  • Вода (горячая) – 50 мл.
  • Сливки 10% – 50 мл.

Для ягодного слоя:

  • Клубника – 400 гр.
  • Желатин – 5 гр.
  • Сахар-песок – 50 гр.
  • Вода – 50 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Приготовление начинаем с основы: печенье измельчаем в блендере и соединяем с растопленным сливочным маслом.

Чизкейк без выпечки классический

Шаг 2. Перекладываем состав в форму и пальцами формируем дно и невысокие борта, на 20 минут перемещаем в холодильную камеру.

Чизкейк без выпечки классический

Шаг 3. Желатин (10 грамм) заливаем 50 миллилитрами кипятка и хорошенько перемешиваем, спустя 5 минут размешиваем повторно.

Шаг 4. Творог, сливки, набухший желатин и 100 грамм сахара отправляем в глубокую тарелку и пробиваем погружным блендером на протяжении 3-4 минут.

Чизкейк без выпечки классический

Шаг 5. Около 150 грамм клубники ополаскиваем и нарезаем небольшими ломтиками, вмешиваем в творожную массу.

Чизкейк без выпечки классический

Шаг 6. В форму с основой вставляем ацетатную пленку и переливаем массу из творога и ягод, выравниваем и на час убираем в холодильник.

Чизкейк без выпечки классический

Шаг 7. Оставшуюся клубнику разрезаем пополам и выкладываем в сотейник, засыпаем 50 граммами сахарного песка и ставим на конфорку. Томим в течение 5-7 минут на умеренном пламени.

Чизкейк без выпечки классический

Шаг 8. 5 грамм желатина заливаем 50 миллилитрами кипятка и хорошенько перемешиваем, спустя 5 минут размешиваем повторно, вмешиваем в томленые ягоды.

Чизкейк без выпечки классический

Шаг 9. Переливаем клубничный состав поверх творожного слоя и помещаем десерт еще на 1-2 часа на полку холодильной камеры для стабилизации.

Чизкейк без выпечки классический

Шаг 10. По истечении времени, аккуратно снимаем кольцо и отделяем пленку.

Чизкейк без выпечки классический

Шаг 11. Аппетитный десерт нарезаем порционными кусочками и трапезничаем. Приятного аппетита!

Чизкейк без выпечки классический

Чизкейк без выпечки с рикоттой

Чизкейк без выпечки с рикоттой – это простое в приготовлении и очень вкусное лакомство, с приготовлением которого справится даже неопытный кулинар. Особую изюминку данному десерту придает белый шоколад и ароматная кокосовая стружка – пальчики оближешь!

Время готовки – 8 ч. 30 мин.

Время приготовления – 25 мин.

Порции – 5-6.

Ингредиенты:

  • Печенье – 200 гр.
  • Масло сливочное – 80 гр.
  • Рикотта – 400 гр.
  • Сливки 33% – 100 мл.
  • Шоколад белый – 200 гр.
  • Пудра сахарная – 50 гр.
  • Стружка кокосовая – для декора.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Пробиваем в чаше блендера песочное печенье.

Чизкейк без выпечки классический

Шаг 2. В полученную смесь вливаем растопленное сливочное масло и тщательно перемешиваем лопаткой, при сжатии в ладони, состав должен держать форму.

Чизкейк без выпечки классический

Шаг 3. Разъемное кольцо выстилаем ацетатной пленкой и на дно укладываем основу, утрамбовывая дном стакана.

Чизкейк без выпечки классический

Шаг 4. В отдельной миске смешиваем сахарную пудру с рикоттой.

Чизкейк без выпечки классический

Шаг 5. Добавляем растопленный и слегка остывший шоколад.

Чизкейк без выпечки классический

Шаг 6. При помощи венчиков миксера, взбиваем компоненты до пышности.

Чизкейк без выпечки классический

Шаг 7. В другой чаше до пиков взбиваем охлажденные жирные сливки.

Чизкейк без выпечки классический

Шаг 8. Аккуратно вмешиваем сливки в сырно-шоколадную массу, работая силиконовой лопаткой.

Чизкейк без выпечки классический

Шаг 9. Выкладываем воздушный состав на основу и разравниваем, присыпаем кокосовой стружкой и отправляем в холодильник минимум на два часа, в идеале – на всю ночь.

Чизкейк без выпечки классический

Шаг 10. Ароматный и аппетитный чизкейк нарезаем и подаем к столу, на радость семье и гостям. Приятного аппетита!

Чизкейк без выпечки классический

Шоколадный чизкейк без выпечки

Шоколадный чизкейк без выпечки – это настоящее безумство вкусов и ароматов, собранных в едином десерте, перед которым не сможет устоять даже тот, кто скептически относится к сладкому! Такой чизкейк подарит вам истинное «шоколадное» удовольствие с трюфельными нотками.

Время готовки – 90 мин.

Время приготовления – 30-40 мин.

Порции – 12.

Ингредиенты:

Для основы:

  • Печенье шоколадное – 200 гр.
  • Масло сливочное – 50 гр.
  • Шоколад горький 85% – 150 гр.

Для начинки:

  • Шоколад горький 85% – 200 гр.
  • Шоколад молочный – 100 гр.
  • Сыр творожный – 500 гр.
  • Сливки 33-35% – 400 мл.
  • Пудра сахарная – 200 гр.
  • Какао-порошок – 50 гр.

Для ганаша:

  • Шоколад горький 85% – 50 гр.
  • Шоколад молочный – 100 гр.
  • Сливки 20% – 200 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Готовку начинаем с основы: шоколадное печенье измельчаем в блендере.

Чизкейк без выпечки классический

Шаг 2. 150 грамм горького шоколада хаотично рубим ножом и выкладываем в огнеупорную форму вместе с ломтиком сливочного масла, при частом помешивании растапливаем на водяной бане.

Чизкейк без выпечки классический

Шаг 3. Смешиваем горячую массу с песочной крошкой и распределяем по дну формы, устеленной пергаментом.

Чизкейк без выпечки классический

Шаг 4. Выравниваем слой при помощи ложки, а затем чем-нибудь плоским, но типа дна стакана или кружки. Формуем невысокие бортики и убираем полуфабрикат в холодильник примерно на полчаса.

Чизкейк без выпечки классический

Шаг 5. Займемся начинкой: творожный сыр комнатной температуры перемешиваем с просеянным какао-порошком и 100 граммами сахарной пудрой.

Чизкейк без выпечки классический

Шаг 6. Охлажденные сливки (200 мл) взбалтываем и переливаем в шоколадную массу.

Чизкейк без выпечки классический

Шаг 7. Вымешиваем до однородной консистенции.

Чизкейк без выпечки классический

Шаг 8. В другую высокую емкость наливаем 200 миллилитров холодных сливок и начинаем взбивать миксером, постепенно увеличивая скорость до максимальной. Постепенно всыпаем столовую ложку сахарной пудры.

Чизкейк без выпечки классический

Шаг 9. Аналогичным способом вводим всю пудру (100 грамм) и взбиваем до гладкой и пышной массы, около 7-8 минут.

Чизкейк без выпечки классический

Шаг 10. Порцию горького шоколада растапливаем на водяной бане либо быстрыми импульсами в микроволновой печи, каждый раз перемешивая.

Шаг 11. Быстро вмешиваем горячий шоколад в творожный состав.

Чизкейк без выпечки классический

Шаг 12. Следом вмешиваем взбитые сливки.

Чизкейк без выпечки классический

Шаг 13. Нежную массу перекладываем на основу и выравниваем, возвращаем в холод еще на несколько часов.

Чизкейк без выпечки классический

Шаг 14. Для приготовления ганаша, мелкорубленый шоколад заливаем кипящими сливками и перемешиваем.

Чизкейк без выпечки классический

Шаг 15. Для полного растворения шоколада, прогреваем смесь в несколько подходов в микроволновке, часто помешивая.

Чизкейк без выпечки классический

Шаг 16. Переливаем ганаш на верхушку чизкейка и стабилизируем еще несколько часов в холодильнике.

Чизкейк без выпечки классический

Шаг 17. Декорируем и подаем. Приятного аппетита!

Чизкейк без выпечки классический

Клубничный чизкейк без выпечки

Клубничный чизкейк без выпечки – это истинное наслаждение для любителей ягод, так как десерт состоит из трех слоев, два из которых готовятся с использованием этой сладкой и невероятно ароматной ягоды. Побалуйте себя и своих домочадцев домашним чизкейком, приготовленным со всей любовью и заботой!

Время готовки – 2 ч. 30 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 8.

Ингредиенты:

Для основы:

  • Печенье – 180 гр.

Для сливочного слоя:

  • Клубника – 600 гр.
  • Сыр сливочный – 500 гр.
  • Сливки 33% – 150 мл.
  • Пудра сахарная – 100 гр.
  • Желатин – 5 гр.
  • Желе клубничное – 1 пакетик.
  • Вода – 200 мл.

Для ягодного слоя:

  • Клубника – 300 гр.
  • Желе для тортов – 1 упаковка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Желатин и клубничное желе растворяем в 200 миллилитрах горячей воды и оставляем до остывания.

Чизкейк без выпечки классический

Шаг 2. Ягоды ополаскиваем, обсушиваем любым удобным способом и удаляем хвостики. Одну половину нарезаем на четвертинки, а вторую измельчаем в чаше блендера до консистенции пюре.

Шаг 3. Холодные сливки взбиваем до устойчивых пиков, вводим сыр – снова работаем венчиками.

Чизкейк без выпечки классический

Шаг 4. Добавляем сахарную пудру и клубничную кашицу (по желанию можно протереть через сито), пробиваем погружным блендером.

Чизкейк без выпечки классический

Шаг 5. Переливаем розовое желе и еще раз перемешиваем.

Чизкейк без выпечки классический

Шаг 6. Убираем состав в холодильник до загустения, затем вмешиваем кусочки клубники.

Чизкейк без выпечки классический

Шаг 7. Переходим к формовке: на дно формы с высокими бортиками в один слой выкладываем печенье, полностью заполняя пространство.

Чизкейк без выпечки классический

Шаг 8. Сверху разравниваем клубнично-сырную массу, отправляем в холодильник до застывания.

Чизкейк без выпечки классический

Шаг 9. Далее, на верхушку аккуратно выкладываем слайсы клубники, заливаем желе для тортов, разведенное, согласно инструкции на упаковке.

Чизкейк без выпечки классический

Шаг 10. После полного застывания верхнего слоя, десерт нарезаем и приглашаем домочадцев к столу. Приятного аппетита!

Чизкейк без выпечки классический

ПП чизкейк без выпечки в домашних условиях

ПП чизкейк без выпечки в домашних условиях готовится достаточно просто и быстро, а главное, что его можно предложить не только тем, кто следит за фигурой, но и тем, кто полностью отказался от сахарного песка и глютена! Десерт состоит из трех слоев, каждый из которых обладает превосходными вкусовыми характеристиками.

Время готовки – 3 ч.

Время приготовления – 20-25 мин.

Порции – 8.

Ингредиенты:

Для основы:

  • Печенье безглютеновое – 160 гр.
  • Какао-порошок – 50 гр.
  • Соль – 1 гр.
  • Молоко – 160 мл.
  • Подсластитель – по вкусу.

Для сырного слоя:

  • Сыр творожный – 400 гр.
  • Творог мягкий – 240 гр.
  • Подсластитель – 25 гр.
  • Какао-порошок – 30 гр.

Для глазури:

  • Шоколад без сахара – 30 гр.
  • Молоко – 30 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Готовим основу: в чашу блендера забрасываем разломанное печенье, всыпаем щепотку соли и какао-порошок.

Чизкейк без выпечки классический

Шаг 2. Пробиваем в крошку и высыпаем в чашу, постепенно вливаем молоко и активно перемешиваем до однородной консистенции.

Чизкейк без выпечки классический

Шаг 3. Разъемное кольцо ставим на подложку, на которой в дальнейшем десерт будет подаваться к столу.

Чизкейк без выпечки классический

Шаг 4. Выкладываем основу в подготовленную посуду, формируем ровное дно и бортики, высотой около 5 сантиметров.

Чизкейк без выпечки классический

Шаг 5. Для сырного слоя, в глубокую емкость отправляем творог, подсластитель и сыр – размешиваем лопаткой до однородности.

Чизкейк без выпечки классический

Шаг 6. Делим массу пополам и к одной части высыпаем какао-порошок, хорошенько перемешиваем.

Чизкейк без выпечки классический

Шаг 7. На основу выкладываем шоколадную массу, а затем белую – выравниваем при помощи лопатки.

Чизкейк без выпечки классический

Шаг 8. Для глазури, шоколад без сахара растапливаем на водяной бане и объединяем с теплым молоком – выливаем поверх белого слоя.

Чизкейк без выпечки классический

Шаг 9. Убираем десерт в холодильник на 5 часов для стабилизации.

Чизкейк без выпечки классический

Шаг 10. Затем снимаем пробу и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Чизкейк без выпечки классический

Чизкейк без выпечки с творогом и сметаной

Чизкейк без выпечки с творогом и сметаной – это легкое и эффектное лакомство, которое не только запросто скрасит любое чаепитие, но и приятно удивит ваших гостей, которые больше никогда не усомнятся в вашем кулинарном таланте! Обязательно попробуйте приготовить этот высокий и ароматный десерт.

Время готовки – 2 ч. 20 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 6-8.

Ингредиенты:

  • Печенье песочное – 190 гр.
  • Сливки 10% – 3 ст.л.
  • Творог – 600 гр.
  • Сметана – 150 гр.
  • Сахар-песок – 100 гр.
  • Сахар ванильный – 1 ч.л.
  • Желатин – 12 гр.
  • Вода – 100 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Нагреваем воду до 70 градусов и разводим желатин.

Шаг 2. Раствор остужаем до комнатной температуры.

Чизкейк без выпечки классический

Шаг 3. Печенье пробиваем в блендере либо разминаем при помощи скалки.

Чизкейк без выпечки классический

Шаг 4. Подливаем сливки и хорошенько перемешиваем.

Чизкейк без выпечки классический

Шаг 5. На дно разъемного кольца выкладываем песочную массу и старательно утрамбовываем.

Чизкейк без выпечки классический

Шаг 6. Для творожного слоя взбиваем около 3 минут в блендере творог с добавлением сахара (двух видов), сметаны.

Чизкейк без выпечки классический

Шаг 7. Выливаем раствор с желатином.

Чизкейк без выпечки классический

Шаг 8. Перемешиваем погружным блендером в течение двух минут.

Чизкейк без выпечки классический

Шаг 9. Переливаем состав на основу и перемещаем на полку холодильника на 2 часа.

Чизкейк без выпечки классический

Шаг 10. Стабильный десерт «освобождаем» от кольца и нарезаем. Готовьте и получайте удовольствие!

Чизкейк без выпечки классический

Чизкейк без выпечки с маскарпоне

Чизкейк без выпечки с маскарпоне – это праздничный десерт, который подарит вам истинное гастрономическое наслаждение и перенесет в «сладкий мир» с первой ложечки! Такое лакомство придется по вкусу всем, кто не любит слишком сладкие блюда и отдают предпочтение нежности и сливочности.

Время готовки – 5 ч.

Время приготовления – 25-30 мин.

Порции – 8.

Ингредиенты:

  • Печенье песочное – 300 гр.
  • Маскарпоне – 500 гр.
  • Масло сливочное – 150 гр.
  • Сливки 33 % – 200 мл.
  • Сахар-песок – 250 гр.
  • Желатин – 20 гр.
  • Вода – 100 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Печенье, пробитое в блендере до состояния крошки, высыпаем в миску, вливаем растопленное сливочное масло.

Чизкейк без выпечки классический

Шаг 2. Тщательно перемешиваем компоненты.

Чизкейк без выпечки классический

Шаг 3. Высыпаем состав в форму, пальцами разравниваем дно и формуем бортики.

Чизкейк без выпечки классический

Шаг 4. Для приготовления начинки растворяем желатин в воде, прогреваем и даем время остыть. Параллельно взбиваем сливки с сахарным песком, добавляем сыр и желатин – перемешиваем лопаткой.

Чизкейк без выпечки классический

Шаг 5. Нежную белую массу выкладываем поверх основы.

Чизкейк без выпечки классический

Шаг 6. Стабилизируем чизкейк в холодильной камере на протяжении 4 часов.

Чизкейк без выпечки классический

Шаг 7. Приятного аппетита!

Чизкейк без выпечки классический

Чизкейк с бананом без выпечки

Чизкейк с бананом без выпечки – это изысканность и легкость, сочетаемая в одном десерте. Такое угощение не только изменит ваше мнение о домашних лакомствах, но и удивит гармоничным вкусом, получаемым из-за баланса бананов и вареной сгущенки. Обязательно попробуйте!

Время готовки – 150 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 6-8.

Ингредиенты:

Для основы:

  • Масло сливочное – 50 гр.
  • Печенье песочное – 150 гр.

Для творожного слоя:

  • Творог 9%/сливочный сыр – 400 гр.
  • Сгущенка вареная – 1 банка.
  • Сливки 33% – 200 мл.
  • Желатин – 10 гр.
  • Вода – 80 мл.
  • Сахар ванильный – 10 гр.

Для фруктового слоя:

  • Бананы – 2 шт.
  • Сливки 33% – 200 мл.
  • Лимон – ½ шт.
  • Пудра сахарная – 1-2 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Пробиваем печенье в чаше блендера, вливаем растопленное сливочное масло и еще раз перемешиваем.

Шаг 2. Высыпаем состав в форму, выравниваем и отправляем в холодильник.

Чизкейк без выпечки классический

Шаг 3. Сгущенка, ванильный сахар и творог выкладываем в емкость, удобную для вымешивания. Пробиваем при помощи погружного блендера.

Чизкейк без выпечки классический

Шаг 4. Желатин замачиваем в воде, после набухания прогреваем и остужаем. Переливаем раствор в творожную массу и еще немного работаем блендером.

Чизкейк без выпечки классический

Шаг 5. Отдельно взбиваем сливки до пиков и аккуратно вмешиваем в состав.

Чизкейк без выпечки классический

Шаг 6. Выливаем массу на основу и убираем в холод до застывания.

Чизкейк без выпечки классический

Шаг 7. Затем снимаем форму и сверху красиво раскладываем колечки бананов, сбрызгиваем соком лимона.

Чизкейк без выпечки классический

Шаг 8. Взбив сливки с сахарной пудрой, распределяем состав поверх фруктов.

Чизкейк без выпечки классический

Шаг 9. По желанию поливаем тонкой струйкой сгущенки и дегустируем. Приятного аппетита!

Чизкейк без выпечки классический

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