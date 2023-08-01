Чизкейк без выпечки классический – это изысканный десерт, который покорит вас не только своим удивительным внешним видом, но и потрясающим вкусом. Наверняка, вы замечали, что чизкейк – это одно из самых популярных лакомств, которое представлено в меню практически каждого кафе или ресторана, так почему бы нам не попробовать приготовить такое угощение самостоятельно? В качестве основы используем такие ингредиенты, как рикотта, творог или творожный сыр.

Классический чизкейк без выпечки с творогом

Классический чизкейк без выпечки с творогом – это невероятно эффектный десерт, который приятно удивит вас своей нежной и тающей во рту текстурой, которая отлично сочетается с не приторной песочной основой. Для сохранения формы начинки, в рецепте используется желатин.

Ингредиенты –+6 порц.

Для основы:

Печенье песочное 300 гр.

Масло сливочное 100 гр.

Для творожной массы:

Творог 500 гр.

Сахарная пудра 130 гр.

Белый шоколад 100 гр.

Сливки 500 мл.

Желатин 30 гр.

Вода 80 мл.

Ванилин 1 щепотка

Печенье Орео 8 шт.

Шаги 200 мин.

Классический чизкейк без выпечки легко готовится в домашних условиях. 30 грамм желатина заливаем водой, размешиваем и оставляем на то время, которое указано в инструкции на упаковке. Параллельно готовим основу: печенье перемалываем в блендере и смешиваем до однородности с растопленным сливочным маслом. Распределяем массу по дну формы, утрамбовываем пальцами и отодвигаем в сторону. Творог протираем через сито с мелкими отверстиями и объединяем с сахарной пудрой и ванилином, работая лопаткой в одном направлении. В творожную массу вмешиваем растопленный шоколад. Желатин прогреваем на водяной бане, но не кипятим, тонкой струйкой переливаем в творожную смесь и вымешиваем. Теперь добавляем жирные сливки, вбитые миксером холодными до состояния мягких пиков. Выкладываем на песочную основу половину творожной массы, хаотично выкладываем печенье и «закрываем» его второй частью взбитого творога с добавками. Поверхность выравниваем любым удобным способом, затягиваем пищевой пленкой и убираем в холодильную камеру минимум на 2 часа. Чизкейк без выпечки по классическому рецепту готов! Стабилизированный десерт декорируем по своему вкусу и подаем к столу. Приятного аппетита!

Чизкейк без выпечки с творожным сыром

Чизкейк без выпечки с творожным сыром – это легкое и безумно нежное угощение, которое приведет в восторг не только членов вашей семьи, но и самых изощренных гостей. Для готовки вам не потребуется даже духовой шкаф, что значительно сокращает время и упрощает процесс.

Время готовки – 2 ч. 30 мин.

Время приготовления – 35 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Сыр творожный – 400 гр.

Печенье – 250 гр.

Масло сливочное – 70 гр.

Пудра сахарная – 150 гр.

Сливки 33-35% – 200 мл.

Сахар ванильный – 25 гр.

Желатин – 15 гр.

Вода – 100 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продуктовый набор.

Шаг 2. В чашу блендере перекладываем печенье и измельчаем в крошку.

Шаг 3. Высыпаем песочную смесь в чашу с высокими бортиками, вливаем растопленное сливочное масло.

Шаг 4. Вымешиваем два компонента лопаткой до однородности.

Шаг 5. Высыпаем полученную массу на дно разъемного кольца и формуем основу, на время отправляем в холодильник.

Шаг 6. Не теряя времени, заливаем желатин водой и оставляем для набухания.

Шаг 7. В отдельную емкость выкладываем творожный сыр и подсыпаем сахарную пудру, а также ванильный сахар.

Шаг 8. Соединяем компоненты при помощи миксера (20 секунд вполне достаточно).

Шаг 9. В сырную массу наливаем сливки и работаем миксером еще 60-90 секунд.

Шаг 10. Желатин прогреваем до растворения и вливаем в творожную массу, активно перемешиваем.

Шаг 11. Переливаем нежную смесь на основу и выравниваем лопаткой, убираем в холодильник на полтора-два часа.

Шаг 12. Охлажденный чизкейк по желанию украшаем свежими ягодами и приступаем к дегустации. Приятного аппетита!

Домашний чизкейк без выпечки с творогом, печеньем и желатином

Домашний чизкейк без выпечки с творогом, печеньем и желатином – это простое в приготовлении и невероятно аппетитное блюдо, которое не оставит без внимания ни один сладкоежка. Для дополнительного эффекта, добавим также слой ягод в желатине. Вместо клубники вы можете использовать, например, малину или голубику.

Время готовки – 120 мин.

Время приготовления – 30-35 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Для основы:

Печенье песочное – 500 гр.

Масло сливочное – 150 гр.

Для творожного слоя:

Творог – 600 гр.

Желатин – 10 гр.

Сахар-песок – 100 гр.

Вода (горячая) – 50 мл.

Сливки 10% – 50 мл.

Для ягодного слоя:

Клубника – 400 гр.

Желатин – 5 гр.

Сахар-песок – 50 гр.

Вода – 50 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Приготовление начинаем с основы: печенье измельчаем в блендере и соединяем с растопленным сливочным маслом.

Шаг 2. Перекладываем состав в форму и пальцами формируем дно и невысокие борта, на 20 минут перемещаем в холодильную камеру.

Шаг 3. Желатин (10 грамм) заливаем 50 миллилитрами кипятка и хорошенько перемешиваем, спустя 5 минут размешиваем повторно.

Шаг 4. Творог, сливки, набухший желатин и 100 грамм сахара отправляем в глубокую тарелку и пробиваем погружным блендером на протяжении 3-4 минут.

Шаг 5. Около 150 грамм клубники ополаскиваем и нарезаем небольшими ломтиками, вмешиваем в творожную массу.

Шаг 6. В форму с основой вставляем ацетатную пленку и переливаем массу из творога и ягод, выравниваем и на час убираем в холодильник.

Шаг 7. Оставшуюся клубнику разрезаем пополам и выкладываем в сотейник, засыпаем 50 граммами сахарного песка и ставим на конфорку. Томим в течение 5-7 минут на умеренном пламени.

Шаг 8. 5 грамм желатина заливаем 50 миллилитрами кипятка и хорошенько перемешиваем, спустя 5 минут размешиваем повторно, вмешиваем в томленые ягоды.

Шаг 9. Переливаем клубничный состав поверх творожного слоя и помещаем десерт еще на 1-2 часа на полку холодильной камеры для стабилизации.

Шаг 10. По истечении времени, аккуратно снимаем кольцо и отделяем пленку.

Шаг 11. Аппетитный десерт нарезаем порционными кусочками и трапезничаем. Приятного аппетита!

Чизкейк без выпечки с рикоттой

Чизкейк без выпечки с рикоттой – это простое в приготовлении и очень вкусное лакомство, с приготовлением которого справится даже неопытный кулинар. Особую изюминку данному десерту придает белый шоколад и ароматная кокосовая стружка – пальчики оближешь!

Время готовки – 8 ч. 30 мин.

Время приготовления – 25 мин.

Порции – 5-6.

Ингредиенты:

Печенье – 200 гр.

Масло сливочное – 80 гр.

Рикотта – 400 гр.

Сливки 33% – 100 мл.

Шоколад белый – 200 гр.

Пудра сахарная – 50 гр.

Стружка кокосовая – для декора.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Пробиваем в чаше блендера песочное печенье.

Шаг 2. В полученную смесь вливаем растопленное сливочное масло и тщательно перемешиваем лопаткой, при сжатии в ладони, состав должен держать форму.

Шаг 3. Разъемное кольцо выстилаем ацетатной пленкой и на дно укладываем основу, утрамбовывая дном стакана.

Шаг 4. В отдельной миске смешиваем сахарную пудру с рикоттой.

Шаг 5. Добавляем растопленный и слегка остывший шоколад.

Шаг 6. При помощи венчиков миксера, взбиваем компоненты до пышности.

Шаг 7. В другой чаше до пиков взбиваем охлажденные жирные сливки.

Шаг 8. Аккуратно вмешиваем сливки в сырно-шоколадную массу, работая силиконовой лопаткой.

Шаг 9. Выкладываем воздушный состав на основу и разравниваем, присыпаем кокосовой стружкой и отправляем в холодильник минимум на два часа, в идеале – на всю ночь.

Шаг 10. Ароматный и аппетитный чизкейк нарезаем и подаем к столу, на радость семье и гостям. Приятного аппетита!

Шоколадный чизкейк без выпечки

Шоколадный чизкейк без выпечки – это настоящее безумство вкусов и ароматов, собранных в едином десерте, перед которым не сможет устоять даже тот, кто скептически относится к сладкому! Такой чизкейк подарит вам истинное «шоколадное» удовольствие с трюфельными нотками.

Время готовки – 90 мин.

Время приготовления – 30-40 мин.

Порции – 12.

Ингредиенты:

Для основы:

Печенье шоколадное – 200 гр.

Масло сливочное – 50 гр.

Шоколад горький 85% – 150 гр.

Для начинки:

Шоколад горький 85% – 200 гр.

Шоколад молочный – 100 гр.

Сыр творожный – 500 гр.

Сливки 33-35% – 400 мл.

Пудра сахарная – 200 гр.

Какао-порошок – 50 гр.

Для ганаша:

Шоколад горький 85% – 50 гр.

Шоколад молочный – 100 гр.

Сливки 20% – 200 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Готовку начинаем с основы: шоколадное печенье измельчаем в блендере.

Шаг 2. 150 грамм горького шоколада хаотично рубим ножом и выкладываем в огнеупорную форму вместе с ломтиком сливочного масла, при частом помешивании растапливаем на водяной бане.

Шаг 3. Смешиваем горячую массу с песочной крошкой и распределяем по дну формы, устеленной пергаментом.

Шаг 4. Выравниваем слой при помощи ложки, а затем чем-нибудь плоским, но типа дна стакана или кружки. Формуем невысокие бортики и убираем полуфабрикат в холодильник примерно на полчаса.

Шаг 5. Займемся начинкой: творожный сыр комнатной температуры перемешиваем с просеянным какао-порошком и 100 граммами сахарной пудрой.

Шаг 6. Охлажденные сливки (200 мл) взбалтываем и переливаем в шоколадную массу.

Шаг 7. Вымешиваем до однородной консистенции.

Шаг 8. В другую высокую емкость наливаем 200 миллилитров холодных сливок и начинаем взбивать миксером, постепенно увеличивая скорость до максимальной. Постепенно всыпаем столовую ложку сахарной пудры.

Шаг 9. Аналогичным способом вводим всю пудру (100 грамм) и взбиваем до гладкой и пышной массы, около 7-8 минут.

Шаг 10. Порцию горького шоколада растапливаем на водяной бане либо быстрыми импульсами в микроволновой печи, каждый раз перемешивая.

Шаг 11. Быстро вмешиваем горячий шоколад в творожный состав.

Шаг 12. Следом вмешиваем взбитые сливки.

Шаг 13. Нежную массу перекладываем на основу и выравниваем, возвращаем в холод еще на несколько часов.

Шаг 14. Для приготовления ганаша, мелкорубленый шоколад заливаем кипящими сливками и перемешиваем.

Шаг 15. Для полного растворения шоколада, прогреваем смесь в несколько подходов в микроволновке, часто помешивая.

Шаг 16. Переливаем ганаш на верхушку чизкейка и стабилизируем еще несколько часов в холодильнике.

Шаг 17. Декорируем и подаем. Приятного аппетита!

Клубничный чизкейк без выпечки

Клубничный чизкейк без выпечки – это истинное наслаждение для любителей ягод, так как десерт состоит из трех слоев, два из которых готовятся с использованием этой сладкой и невероятно ароматной ягоды. Побалуйте себя и своих домочадцев домашним чизкейком, приготовленным со всей любовью и заботой!

Время готовки – 2 ч. 30 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 8.

Ингредиенты:

Для основы:

Печенье – 180 гр.

Для сливочного слоя:

Клубника – 600 гр.

Сыр сливочный – 500 гр.

Сливки 33% – 150 мл.

Пудра сахарная – 100 гр.

Желатин – 5 гр.

Желе клубничное – 1 пакетик.

Вода – 200 мл.

Для ягодного слоя:

Клубника – 300 гр.

Желе для тортов – 1 упаковка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Желатин и клубничное желе растворяем в 200 миллилитрах горячей воды и оставляем до остывания.

Шаг 2. Ягоды ополаскиваем, обсушиваем любым удобным способом и удаляем хвостики. Одну половину нарезаем на четвертинки, а вторую измельчаем в чаше блендера до консистенции пюре.

Шаг 3. Холодные сливки взбиваем до устойчивых пиков, вводим сыр – снова работаем венчиками.

Шаг 4. Добавляем сахарную пудру и клубничную кашицу (по желанию можно протереть через сито), пробиваем погружным блендером.

Шаг 5. Переливаем розовое желе и еще раз перемешиваем.

Шаг 6. Убираем состав в холодильник до загустения, затем вмешиваем кусочки клубники.

Шаг 7. Переходим к формовке: на дно формы с высокими бортиками в один слой выкладываем печенье, полностью заполняя пространство.

Шаг 8. Сверху разравниваем клубнично-сырную массу, отправляем в холодильник до застывания.

Шаг 9. Далее, на верхушку аккуратно выкладываем слайсы клубники, заливаем желе для тортов, разведенное, согласно инструкции на упаковке.

Шаг 10. После полного застывания верхнего слоя, десерт нарезаем и приглашаем домочадцев к столу. Приятного аппетита!

ПП чизкейк без выпечки в домашних условиях

ПП чизкейк без выпечки в домашних условиях готовится достаточно просто и быстро, а главное, что его можно предложить не только тем, кто следит за фигурой, но и тем, кто полностью отказался от сахарного песка и глютена! Десерт состоит из трех слоев, каждый из которых обладает превосходными вкусовыми характеристиками.

Время готовки – 3 ч.

Время приготовления – 20-25 мин.

Порции – 8.

Ингредиенты:

Для основы:

Печенье безглютеновое – 160 гр.

Какао-порошок – 50 гр.

Соль – 1 гр.

Молоко – 160 мл.

Подсластитель – по вкусу.

Для сырного слоя:

Сыр творожный – 400 гр.

Творог мягкий – 240 гр.

Подсластитель – 25 гр.

Какао-порошок – 30 гр.

Для глазури:

Шоколад без сахара – 30 гр.

Молоко – 30 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Готовим основу: в чашу блендера забрасываем разломанное печенье, всыпаем щепотку соли и какао-порошок.

Шаг 2. Пробиваем в крошку и высыпаем в чашу, постепенно вливаем молоко и активно перемешиваем до однородной консистенции.

Шаг 3. Разъемное кольцо ставим на подложку, на которой в дальнейшем десерт будет подаваться к столу.

Шаг 4. Выкладываем основу в подготовленную посуду, формируем ровное дно и бортики, высотой около 5 сантиметров.

Шаг 5. Для сырного слоя, в глубокую емкость отправляем творог, подсластитель и сыр – размешиваем лопаткой до однородности.

Шаг 6. Делим массу пополам и к одной части высыпаем какао-порошок, хорошенько перемешиваем.

Шаг 7. На основу выкладываем шоколадную массу, а затем белую – выравниваем при помощи лопатки.

Шаг 8. Для глазури, шоколад без сахара растапливаем на водяной бане и объединяем с теплым молоком – выливаем поверх белого слоя.

Шаг 9. Убираем десерт в холодильник на 5 часов для стабилизации.

Шаг 10. Затем снимаем пробу и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Чизкейк без выпечки с творогом и сметаной

Чизкейк без выпечки с творогом и сметаной – это легкое и эффектное лакомство, которое не только запросто скрасит любое чаепитие, но и приятно удивит ваших гостей, которые больше никогда не усомнятся в вашем кулинарном таланте! Обязательно попробуйте приготовить этот высокий и ароматный десерт.

Время готовки – 2 ч. 20 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 6-8.

Ингредиенты:

Печенье песочное – 190 гр.

Сливки 10% – 3 ст.л.

Творог – 600 гр.

Сметана – 150 гр.

Сахар-песок – 100 гр.

Сахар ванильный – 1 ч.л.

Желатин – 12 гр.

Вода – 100 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Нагреваем воду до 70 градусов и разводим желатин.

Шаг 2. Раствор остужаем до комнатной температуры.

Шаг 3. Печенье пробиваем в блендере либо разминаем при помощи скалки.

Шаг 4. Подливаем сливки и хорошенько перемешиваем.

Шаг 5. На дно разъемного кольца выкладываем песочную массу и старательно утрамбовываем.

Шаг 6. Для творожного слоя взбиваем около 3 минут в блендере творог с добавлением сахара (двух видов), сметаны.

Шаг 7. Выливаем раствор с желатином.

Шаг 8. Перемешиваем погружным блендером в течение двух минут.

Шаг 9. Переливаем состав на основу и перемещаем на полку холодильника на 2 часа.

Шаг 10. Стабильный десерт «освобождаем» от кольца и нарезаем. Готовьте и получайте удовольствие!

Чизкейк без выпечки с маскарпоне

Чизкейк без выпечки с маскарпоне – это праздничный десерт, который подарит вам истинное гастрономическое наслаждение и перенесет в «сладкий мир» с первой ложечки! Такое лакомство придется по вкусу всем, кто не любит слишком сладкие блюда и отдают предпочтение нежности и сливочности.

Время готовки – 5 ч.

Время приготовления – 25-30 мин.

Порции – 8.

Ингредиенты:

Печенье песочное – 300 гр.

Маскарпоне – 500 гр.

Масло сливочное – 150 гр.

Сливки 33 % – 200 мл.

Сахар-песок – 250 гр.

Желатин – 20 гр.

Вода – 100 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Печенье, пробитое в блендере до состояния крошки, высыпаем в миску, вливаем растопленное сливочное масло.

Шаг 2. Тщательно перемешиваем компоненты.

Шаг 3. Высыпаем состав в форму, пальцами разравниваем дно и формуем бортики.

Шаг 4. Для приготовления начинки растворяем желатин в воде, прогреваем и даем время остыть. Параллельно взбиваем сливки с сахарным песком, добавляем сыр и желатин – перемешиваем лопаткой.

Шаг 5. Нежную белую массу выкладываем поверх основы.

Шаг 6. Стабилизируем чизкейк в холодильной камере на протяжении 4 часов.

Шаг 7. Приятного аппетита!

Чизкейк с бананом без выпечки

Чизкейк с бананом без выпечки – это изысканность и легкость, сочетаемая в одном десерте. Такое угощение не только изменит ваше мнение о домашних лакомствах, но и удивит гармоничным вкусом, получаемым из-за баланса бананов и вареной сгущенки. Обязательно попробуйте!

Время готовки – 150 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 6-8.

Ингредиенты:

Для основы:

Масло сливочное – 50 гр.

Печенье песочное – 150 гр.

Для творожного слоя:

Творог 9%/сливочный сыр – 400 гр.

Сгущенка вареная – 1 банка.

Сливки 33% – 200 мл.

Желатин – 10 гр.

Вода – 80 мл.

Сахар ванильный – 10 гр.

Для фруктового слоя:

Бананы – 2 шт.

Сливки 33% – 200 мл.

Лимон – ½ шт.

Пудра сахарная – 1-2 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Пробиваем печенье в чаше блендера, вливаем растопленное сливочное масло и еще раз перемешиваем.

Шаг 2. Высыпаем состав в форму, выравниваем и отправляем в холодильник.

Шаг 3. Сгущенка, ванильный сахар и творог выкладываем в емкость, удобную для вымешивания. Пробиваем при помощи погружного блендера.

Шаг 4. Желатин замачиваем в воде, после набухания прогреваем и остужаем. Переливаем раствор в творожную массу и еще немного работаем блендером.

Шаг 5. Отдельно взбиваем сливки до пиков и аккуратно вмешиваем в состав.

Шаг 6. Выливаем массу на основу и убираем в холод до застывания.

Шаг 7. Затем снимаем форму и сверху красиво раскладываем колечки бананов, сбрызгиваем соком лимона.

Шаг 8. Взбив сливки с сахарной пудрой, распределяем состав поверх фруктов.

Шаг 9. По желанию поливаем тонкой струйкой сгущенки и дегустируем. Приятного аппетита!