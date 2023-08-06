Чизкейк классический

Классический чизкейк — это невероятный десерт на песочной основе с творожной или сырной начинкой. Текстура начинки в некоторых вариантах напоминает запеканку, а в некоторых – суфле. В подборке представлены популярные рецепты, есть варианты как с выпечкой, так и без нее. Десерты выглядят ошеломительно. Любое событие с таким лакомством превратится в торжество.

Классический чизкейк с творогом и печеньем без выпечки

Классический чизкейк с творогом и печеньем без выпечки выглядит очень красиво. Десерт идеален для праздников и неожиданных мероприятий. Технология не требует больших временных затрат. Все максимально просто и интересно. Реализовать рецепт сможет несомненно каждый.

Ингредиенты –+8 порц.

Печенье 150 гр.

Темный шоколад 40 гр

Сахар-песок 150 гр.

Ванильный сахар 2 ч.л.

Молоко коровье 100 мл.

Клубника 5 шт.

Сметана 150 гр.

Творог 600 гр.

Масло сливочное 80 гр.

Желатин 15 гр. (порошковый)

Шаги 4 ч.

Классический чизкейк легко можно приготовить в домашних условиях. 15 граммов порошкового желатина заливаем молоком и даем набухнуть в течение 15 минут. Печенье ломаем на части и кладем в емкость измельчителя. Импульсами перемалываем печенье в крошку. Сливочное масло растапливаем и даем остыть. Песочную крошку выгружаем в миску и поливаем остывшим сливочным маслом. Хорошо вымешиваем до однородного состояния. Разъемную форму выстилаем пищевой пленкой. Выгружаем тесто и формируем основание. Хорошо утрамбовав, помещаем заготовку в холод схватиться. Творог объединяем со сметаной, сдабриваем обычным и ванильным сахаром. Пробиваем до гладкости при помощи погружного прибора. Разбухший желатин распускаем импульсами в микроволновке или по-старинке – на водяной бане, не давая смеси закипеть. Растопленный желатин выливаем к творожной начинке. Тщательно размешиваем. Получится жидковатая смесь. Аккуратно выливаем ее на застывшую основу из печенья. Перемещаем чизкейк в морозильную камеру и выдерживаем около одного часа. Затем декорируем растопленным шоколадом. Помещаем творожный десерт в холодильную камеру на 3 часа. После чего освобождаем лакомство от формы и пленки и перекладываем на блюдо для подачи. Дополняем классический чизкейк ягодами. Чтобы кусочки угощения были ровными, смачиваем нож в кипятке и нарезаем. Приятного аппетита!

Домашний чизкейк с выпечкой в духовке

Домашний чизкейк с выпечкой в духовке требует небольших усилий в отличие от рецептов без выпечки. Песочная основа в сочетании с нежнейшей начинкой, доставляет незабываемые эмоции. Приготовить десерт реально без имеющегося опыта. Рецепт удастся, даже если готовить его впервые.

Время готовки – 3 ч. 00 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

Печенье – 200 гр.

Масло сливочное – 100 гр.

Сахарная пудра – 150 гр.

Ванильный сахар – 1 ч.л.

Сливки 33-38% – 150 мл.

Яйца куриные – 3 шт.

Сыр сливочный – 600 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом из холодильника достаем сливочный сыр, яйца и сливки. Ингредиенты должны быть одинаковой температуры. Включаем духовку разогреваться до 160°С. Ломаем печенье и режем кубиками мягкое сливочное масло. Выгружаем в емкость блендера или комбайна.

Шаг 2. Измельчаем компоненты до однородности.

Шаг 3. Масса должна хорошо собираться в ком и быть пластичной.

Шаг 4. Берем разъемную форму и распределяем пластичное тесто. Дно хорошо утрамбовываем и формируем высокие бортики.

Шаг 5. Заготовку помещаем в духовку и выпекаем 10 минут. Аккуратно достаем и полностью охлаждаем.

Шаг 6. Сливочный сыр выгружаем в высокую миску и высыпаем сахарную пудру. Аккуратно вымешиваем до однородности.

Шаг 7. Сдабриваем ванильным сахаром.

Шаг 8. Поочередно вводим яйца и хорошенько объединяем.

Шаг 9. Массу вымешиваем венчиком и ни в коем случае не взбиваем.

Шаг 10. Наливаем сливки и перемешиваем до гладкости.

Шаг 11. Важное условие – жирные сливки.

Шаг 12. Форму с основанием упаковываем в двойной слой фольги и помещаем в глубокую емкость. Выкладываем сливочную начинку.

Шаг 13. В емкость заливаем кипяток, чтобы уровень жидкости был 3 сантиметра в высоту. Помещаем в духовой шкаф и выпекаем 1 час 10 минут.

Шаг 14. Центр готового чизкейка должен оставаться подвижным. Отключив духовку и приоткрыв ее, даем постоять в течение часа, чтобы не было трещин. Если есть время, оставляем, пока духовка полностью не остынет. Вынимаем десерт из емкости и разворачиваем фольгу. Ставим в холодильник на 2 часа.

Шаг 15. После стабилизации аккуратно извлекаем изделие из формы, проведя ножом по стенкам. Перемещаем на блюдо и декорируем по желанию. Приятного аппетита!

Классический чизкейк «Нью-Йорк»

Классический чизкейк “Нью-Йорк” доставляет незабываемое впечатление, но над приготовлением придется немного “поколдовать”. Десерт подходит не только для повседневных мероприятий, но и для праздничных событий. Если творожные запеканки давно приелись, несомненно, стоит воспользоваться изумительным рецептом.

Время готовки – 6 ч. 00 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 8

Ингредиенты:

Печенье песочное – 300 гр.

Масло сливочное – 150 гр.

Начинка:

Сахар-песок – 120 гр.

Ванильный сахар – 10 гр.

Сливки 33-38% – 150 мл.

Яйца куриные – 2 шт.

Сыр сливочный – 500 гр.

Мука – 20 гр.

Сок лимонный – 1 ст.л.

Консервированные персики – по желанию.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты.

Шаг 2. Печенье измельчаем в крошку, применив блендер или комбайн. Включаем духовку при 160°С.

Шаг 3. Сливочное масло распускаем до жидкого состояния и охлаждаем. Переливаем к печенью и хорошо вымешиваем до эластичного состояния, используя кухонную технику.

Шаг 4. Высыпаем массу в форму и формируем основание, трамбуя дно и бортики. Перемещаем основу выпекаться на 10 минут.

Шаг 5. Аккуратно достаем заготовку и остужаем.

Шаг 6. Сливочный сыр выкладываем в емкость и разминаем подручными средствами – венчиком или при помощи ложки.

Шаг 7. Вводим яйца и сок лимона. Высыпаем муку, обычный и ванильный сахар. Вымешиваем до гладкой консистенции, не взбивая массу, чтобы не образовался воздух, и не появились трещины после выпекания.

Шаг 8. Наливаем сливки и доводим до однородности.

Шаг 9. Форму с песочной основой оборачиваем в несколько слоев фольги.

Шаг 10. Выливаем сливочную начинку на основание и прокручивающими движениями даем равномерно распределиться.

Шаг 11. Форму помещаем в глубокую огнеупорную емкость. Наливаем кипяток. Уровень воды должен доходить до половины высоты формы. Размещаем в горячей духовке, установив нижний нагрев и выпекаем 1 час 20 минут при 160°С. Центр изделия должен быть подвижным. Остужаем в выключенной духовке с приоткрытой дверцей.

Шаг 12. Остывший чизкейк при помощи ножа отделяем от стенок формы.

Шаг 13. Выпечку убираем в холодильник на ночь или хотя бы 4 часа. После чего перекладываем на блюдо для подачи.

Шаг 14. По своему усмотрению декорируем фруктами или ягодами. Приятного аппетита!

Чизкейк без выпечки с творожным сыром

Чизкейк без выпечки с творожным сыром практически тает во рту. Нежнейшая текстура и песочная основа идеальны в ансамбле. Легкий, практически невесомый десерт, пользуется большой популярностью как на праздники, так и в повседневной жизни. Освоить рецепт получится у каждого.

Время готовки – 2 ч. 30 мин.

Время приготовления – 35 мин.

Порции – 8

Ингредиенты:

Печенье песочное – 250 гр.

Масло сливочное – 70 гр.

Сахарная пудра – 150 гр.

Ванильный сахар – 25 гр.

Сливки 33-35% – 200 мл.

Желатин – 15 гр.

Сыр творожный – 400 гр.

Вода – 100 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты. Творожный сыр должен быть комнатной температуры. Песочное печенье берем по своему усмотрению. Рекомендую брать изделия со вкусом топленого молока.

Шаг 2. Разломав печенье на части, складываем в измельчитель и перемалываем в крошку.

Шаг 3. Высыпаем песочную крошку в чашу. Сливочное масло распускаем и остужаем. Выливаем к печенью.

Шаг 4. Хорошо перемешиваем лопаткой. Масса должна хорошо лепиться.

Шаг 5. Берем разъемную форму подходящего диаметра. Выстилаем дно пленкой, чтобы проще было извлечь готовое изделие. По дну распределяем основу и утрамбовываем руками или дном стакана. Помещаем в холод для застывания коржа.

Шаг 6. 15 граммов желатина заливаем 100 миллилитрами холодной воды и даем набухнуть. На каждой упаковке желатина указаны необходимые пропорции.

Шаг 7. В миску кладем творожный сыр, насыпаем сахарную пудру и ванильный сахар.

Шаг 8. Хорошо вымешиваем массу миксером на минимальной скорости или используем ручное приспособление.

Шаг 9. Добавив сливки, взбиваем электроприбором 1,5 минуты до однородности.

Шаг 10. Набухший желатин распускаем в микроволновке импульсами и в несколько приемов вводим во взбитую смесь, быстро размешивая.

Шаг 11. По застывшей песочной основе распределяем творожную массу. Перемещаем в холод на 2 часа.

Шаг 12. Спустя время, аккуратно снимаем разъемные бортики и перемещаем на блюдо.

Шаг 13. Декорируем чизкейк по своему усмотрению. Приятного аппетита!

Шоколадный чизкейк

Шоколадный чизкейк выглядит невероятно красиво. Любители шоколада от одного только вида потеряют дар речи. Приготовление десерта несложное, но все-таки приложить усилия придётся. Привлекательный вид лакомства не оставит равнодушных. Даже те, кто не любит сладкое, будут ошеломлены неповторимым вкусом.

Время готовки – 3 ч. 00 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 8

Ингредиенты:

Печенье песочное шоколадное – 400 гр.

Масло сливочное – 180 гр.

Начинка:

Сахар-песок – 100 гр.

Яйца куриные – 3 шт.

Сливки 33-35% – 150 мл.

Шоколад – 100 гр.

Сыр творожный – 500 гр.

Ганаш:

Масло сливочное – 20 гр.

Сливки 33-35% – 100 мл.

Шоколад – 150 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем ингредиенты.

Шаг 2. Распускаем сливочное масло.

Шаг 3. Шоколадное печенье ломаем на кусочки и перекладываем в чашу комбайна. Перемалываем в крошку.

Шаг 4. В глубокой емкости объединяем шоколадную крошку и топленое масло.

Шаг 5. По разъемной форме распределяем эластичную массу, формируя плотное дно и бортики. Убираем в холод, а пока займемся начинкой.

Шаг 6. Растапливаем шоколад.

Шаг 7. Творожный сыр вымешиваем с сахаром при помощи планетарного миксера.

Шаг 8. Добавив сливки, размешиваем до однородности.

Шаг 9. Вводим яйца и перемешиваем.

Шаг 10. Вводим растопленный шоколад и доводим до гладкости.

Шаг 11. Распределяем начинку по застывшей шоколадной основе.

Шаг 12. Запечатываем форму в несколько слоев фольги.

Шаг 13. Помещаем в высокий противень и вливаем кипяток, чтобы его уровень доходил до середины высоты. Готовим при 180°С 1 час. После чего остужаем в приоткрытой духовке.

Шаг 14. Растапливаем шоколад для ганаша.

Шаг 15. Остужаем массу.

Шаг 16. Сдобрив сливками, вымешиваем до однородного состояния.

Шаг 17. Кладем мягкое сливочное масло.

Шаг 18. Хорошенько объединяем.

Шаг 19. Покрываем шоколадным ганашем остывшее изделие.

Шаг 20. После стабилизации снимаем бортики. Декорируем чизкейк по своему усмотрению. У меня посыпка и клубника.

Шаг 21. Режем десерт на кусочки и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Чизкейк без выпечки с желатином

Чизкейк без выпечки с желатином представляет собой шикарное лакомство. Технологический процесс разделен на несколько частей, но это не значит, что будет сложно. Никаких хлопот реализация рецепта не доставит. В сезон клубники – это коронное угощение в нашей семье.

Время готовки – 2 ч. 30 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

Печенье – 180 гр.

Начинка:

Сахарная пудра – 100 гр.

Клубника – 600 гр.

Сливки 33% – 150 мл.

Сыр сливочный – 500 гр.

Желатин – 5 гр.

Желе клубничное – 1 пакет.

Вода горячая – 200 мл.

Заливка:

Клубника – 300 гр.

Желе для торта – 1 пакет.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем ингредиенты.

Шаг 2. В миску высыпаем желатин и клубничное желе. Заливаем 200 миллилитрами горячей воды. Размешиваем до полного растворения и охлаждаем.

Шаг 3. Хорошо промыв клубнику, обсушиваем. Половину пробиваем до однородности. Вторую часть режем кусочками.

Шаг 4. Взбиваем сливки до увеличения массы. Добавляем сливочный сыр и соединяем компоненты.

Шаг 5. Процедив измельченную клубничную массу к сливочной массе, добавляем сахарную пудру и вымешиваем.

Шаг 6. Добавляем клубничное желе и вымешиваем до однородности.

Шаг 7. Убираем начинку в холод загустеть. Не забываем периодически размешивать. Когда масса станет достаточно густой, кладем клубничные кусочки. Хорошо перемешиваем.

Шаг 8. По дну формы раскладываем печенье.

Шаг 9. Кладем начинку и разравниваем. Убираем в холодильную камеру.

Шаг 10. Промыв клубнику для верхнего слоя, обсушиваем и нарезаем слайсами. Кладем на застывшую начинку. Разводим желе для торта в пропорциях, указанных на пачке. Поливаем им клубнику и даем застыть.

Шаг 11. Яркий десерт делим на порции и подаем к столу. Приятного аппетита!

Японский хлопковый чизкейк

Японский хлопковый чизкейк достаточно трудоемкий, но все-таки реальный рецепт. Для новичка приготовление может показаться сложным. Но если действовать строго по инструкции, воплотить рецепт в жизнь не составит труда. Нежная текстура доставит массу положительных эмоций.

Время готовки – 12 ч. 00 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 8

Ингредиенты:

Яйца куриные – 6 шт.

Крахмал кукурузный – 40 гр.

Сливки 30% – 200 мл.

Мука – 40 гр.

Масло сливочное – 60 гр.

Сливочный сыр – 400 гр.

Сахар-песок – 130 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отмеряем ингредиенты в соответствии с рецептурой. Сливочное масло и сливочный сыр достаем из холодильника, чтобы продукты нагрелись.

Шаг 2. На температурном датчике духовки выставляем 160°С. Форму выстилаем качественным пергаментом. Обворачиваем ее в несколько слоев фольги.

Шаг 3. Промыв яйца, обсушиваем и разделяем на желтки и белки. Белки взбиваем с 80 граммами сахарного песка до пышной воздушной массы.

Шаг 4. В кастрюле объединяем желтки с 50 граммами сахарного песка и сливками. Нагреваем на средней температуре, интенсивно перемешивая ручным приспособлением. Как только масса загустеет, провариваем 4 минуты. Не переставая, вымешиваем. Переливаем готовую массу в миску и размешиваем несколько минут до остывания.

Шаг 5. В заварную основу частями добавляем сливочный сыр и доводим до гладкости. Вводим нарезанное кубиками сливочное масло и размешиваем венчиком.

Шаг 6. В воздушную массу вводим просеянную муку и кукурузный крахмал. Аккуратными движениями размешиваем.

Шаг 7. Частями добавляем взбитые белки и вымешиваем лопаткой. Подготовленную форму наполняем воздушным тестом и помещаем в форму большего размера. Вливаем кипяток.

Шаг 8. Жидкость должна достигать до середины высоты формы с чизкейком. Поместив конструкцию в горячую духовку, готовим 1,5 часа. Важно все это время не открывать духовку. Остужаем в отключенной духовке в течение часа. Затем помещаем на ночь в холодильную камеру.

Шаг 9. Готовый хлопковый чизкейк при желании украшаем и дегустируем. Приятного аппетита!

Чизкейк без выпечки с рикоттой

Чизкейк без выпечки с рикоттой готовится просто, но требует времени для стабилизации. Выглядит десерт максимально привлекательно. Восхищению нет предела. Если кремовые торты надоели, и хочется чего-то максимально нежного и воздушного, берите рецепт на вооружение.

Время готовки – 8 ч. 30 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

Печенье – 200 гр.

Кокосовая стружка – для украшения.

Сливки 33% – 100 мл.

Масло сливочное – 80 гр.

Рикотта – 400 гр.

Сахарная пудра – 50 гр.

Белый шоколад – 200 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты.

Шаг 2. Печенье перемалываем в крошку любым удобным способом.

Шаг 3. Распускаем сливочное масло и объединяем с песочной крошкой. Масса получится эластичной.

Шаг 4. В разъемном кольце устанавливаем ацетатную пленку. Высыпаем крошку и трамбующими движениями формируем основание.

Шаг 5. Вымешиваем до однородности сахарную пудру с рикоттой.

Шаг 6. Растопив белый шоколад, выливаем в начинку.

Шаг 7. Тщательно взбиваем до воздушности.

Шаг 8. В отдельной емкости взбиваем холодные сливки.

Шаг 9. Размешивая сырно-шоколадную смесь, добавляем частями воздушные сливки и хорошо размешиваем.

Шаг 10. На песочную основу кладем начинку и выравниваем. По своему усмотрению посыпаем кокосовой стружкой. Убираем торт на ночь в холод для стабилизации.

Шаг 11. Охлажденный десерт освобождаем от кольца и пленки.

Шаг 12. Переносим на блюдо и делим на порции. Приятного аппетита!

Клубничный чизкейк

Клубничный чизкейк выглядит невероятно красиво. Такой десерт станет как для детей, так и для взрослых фаворитом. Несложное исполнение освоит даже дилетант. Сам процесс достаточно простой, но требует времени для застывания начинки и заключительного желейного слоя.

Время готовки – 2 ч. 45 мин.

Время приготовления – 40 мин.

Порции – 8

Ингредиенты:

Печенье – 340 гр.

Ванильный сахар – 15 гр.

Сливки 33-35% – 250 мл.

Масло сливочное – 80 гр.

Сыр сливочный – 400 гр.

Сахар-песок – 150 гр.

Клубника – 500 гр.

Желатин – 30 гр.

Вода – 100 мл.

Сок клубничный – 300 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отмеряем продукты для десерта. Сливочное масло достаем заранее. А сливки держим в холоде вплоть до самого использования.

Шаг 2. Перемалываем песочное печенье в крошку при использовании электроприборов. Растопив сливочное масло, объединяем его с песочной крошкой.

Шаг 3. Берем удобную форму или кольцо. Формируем из крошки основание, предварительно застелив дно пищевой пленкой. Утрамбовав, перемещаем в холод застывать.

Шаг 4. 20 грамм порошкового желатина заливаем холодной водой и даем набухнуть. Ополоснув ягоды обсушиваем их, 400 грамм клубники режем пополам или четвертинками.

Шаг 5. В чашу выливаем жирные сливки. Сдобрив обычным и ванильным сахаром, хорошенько взбиваем электроприбором до полного растворения сахарных крупинок. Затем понемногу добавляем творожный сыр и взбиваем, пока масса не станет плотной и воздушной.

Шаг 6. Распустив желатин на водяной бане, понемногу вливаем его в начинку и не перестаем взбивать. Кладем в сливочно-желатиновую смесь порезанную клубнику и аккуратно перемешиваем. Распределяем массу по основанию и разравниваем. Охлаждаем до застывания.

Шаг 7. В охлажденный клубничный сок засыпаем 10 грамм желатина и перемешиваем. Ждем, когда он набухнет.

Шаг 8. Остальную клубнику тонко нарезаем и укладываем на схватившийся сливочный слой.

Шаг 9. Набухший в соке желатин распускаем в микроволновке или на водяной бане, не доводя до закипания. Распределяем массу заключительным слоем. Помещаем на несколько часов в холод для застывания.

Шаг 10. Готовый чизкейк освобождаем от формы, проведя ножом.

Шаг 11. Аппетитный десерт режем на кусочки и угощаем близких. Приятного аппетита!

ПП чизкейк в домашних условиях

ПП чизкейк в домашних условиях обладает не только потрясающим вкусом, но и пониженной калорийностью. Количество ингредиентов может испугать начинающего кулинара, но в исполнении нет ничего страшного. Все доступно и реально. Следуя пошаговому описанию, не будет никаких заминок.

Время готовки – 1 ч. 10 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 8

Ингредиенты:

Яйца куриные С1 – 1 шт.

Какао-порошок – 10 гр.

Молоко – 60 гр.

Рисовая мука – 20 гр.

Разрыхлитель – 0,5 ч.л.

Сахарозаменитель – по вкусу.

Масло оливковое – 7 мл.

Пропитка:

Вода – 2-4 ст.л.

Сахарозаменитель – по вкусу.

Начинка:

Клубника – 200 гр.

Сливки 33% – 100 мл.

Мягкий обезжиренный творог – 150 гр.

Сливочный (творожный) сыр – 150 гр.

Желатин порошковый – 7 гр.

Вода – 40 мл.

Сахарозаменитель – по вкусу.

Верхний слой:

Клубника – 200 гр.

Желатин порошковый – 5 гр.

Вода – 30 мл.

Сахарозаменитель – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Какао, разрыхлитель и муку пропускаем через сито. Разбиваем яйцо, добавляем оливковое масло и молоко. Всыпаем сахарозаменитель.

Шаг 2. Тщательно перемешав, переливаем тесто в силиконовую форму.

Шаг 3. Поместив в микроволновку и установив максимальную мощность, выпекаем 1,5-2 минуты. Протыкаем зубочисткой. Если основа готова, зубочистка будет сухой.

Шаг 4. Хорошо промываем клубнику. 400 граммов ягод перемалываем с использованием измельчителя.

Шаг 5. Клубничное пюре выливаем в сотейник и кипятим ровно минуту.

Шаг 6. Перетираем массу через сито, чтобы избавиться от косточек.

Шаг 7. При помощи миксера объединяем сыр, творог и половину ягодного пюре, предварительно остудив его.

Шаг 8. Отдельно взбиваем холодные сливки до пышности.

Шаг 9. Взбитые сливки частями вводим к ранее приготовленной основе. Аккуратно перемешиваем.

Шаг 10. 7 граммов порошкового желатина соединяем с 40 миллиграммами холодной воды. Даем набухнуть. После чего импульсами распускаем в микроволновке.

Шаг 11. Остудив растворенный желатин, переливаем в начинку. Добавив сахарозаменитель, тщательно вымешиваем.

Шаг 12. Бисквитную основу размещаем в разъемном кольце, простреленным ацетатной пленкой. Пропитываем смесью сахарозаменителя и воды.

Шаг 13. Распределяем начинку и помещаем в морозильную камеру на полчаса.

Шаг 14. 5 граммов желатина заливаем 30 миллиграммами холодной воды и оставляем набухать. После чего нагреваем, чтобы масса распустилась. К оставшемуся ягодному пюре выливаем распущенный желатин. Добавляем сахарозаменитель. Хорошо перемешиваем.

Шаг 15. Выливаем массу поверх застывшего изделия. Помещаем в холод до полного застывания.

Шаг 16. Застывший чизкейк аккуратно извлекаем из кольца и перемещаем на блюдо. Декорируем клубникой, миндальными слайсами и мятой.

Шаг 17. Полезный чизкейк нарезаем порционно. Приятного аппетита!