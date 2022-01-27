Чому важливо регулярно здавати аналізи

Про що розповість кров

Клінічний (загальний) аналіз

З дитинства кожна людина не раз здавала кров на аналіз, який також називають загальною. Що він розповідає? Про наявність анемії, запалень, алергічних реакцій, різних інфекцій. Ще він може виявити наявність деяких видів онкологічних. А також показує швидкість, з якою кров згортається. І це одна з найважливіших функцій організму. Підвищені показники згортання вказують на запальний процес та можливу наявність новоутворень в організмі. Зазвичай аналіз проводиться протягом 1-2 днів, за необхідності може проводитися кілька годин. Якщо вам потрібно складати аналізи, то це ви можете зробити тут metrolab.com.ua.

Біохімічний аналіз

А цей лабораторний аналіз допоможе виявити більшість хвороб пацієнта. Лікар за результатом біохімії крові бачить у якому стані знаходиться обмін речовин пацієнта, чи правильно функціонують органи, чи достатньо людина харчується (наявність мікроелементів та вітамінів). Біохімія крові також показує наявність захворювання до появи перших симптомів, виявить стадію хвороби і покаже, наскільки ефективно застосовується лікування. Результати клінічного дослідження біохімічного складу крові зазвичай готові через 1-2 дні.

Аналіз на гормони

У людському організмі всі гормони взаємопов'язані і можуть багато розповісти про здоров'я. Гормони в організмі людини виробляють різні залози. Якісні показники гормонів дозволяють дізнатися відхилення від норм роботи тих чи інших органів та залоз внутрішньої секреції. У кожному конкретному випадку лікар вирішує, які аналізи і на які гормони здавати.

Гепатит — серйозне захворювання печінки, які можуть переростати у хвороби зі смертельним результатом — як рак, цироз, печінкова недостатність. Аналізи на різні види гепатиту лікарі часто призначають за наявності клінічних обґрунтувань, контактів з хворим на гепатит, при плануванні вагітності та ін.

Аналіз на СНІД/ВІЛ

Аналіз крові на ВІЛ виявляє спеціальні антитіла. Існує два види аналізів на ВІЛ. За методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) аналіз найкраще здавати через два-три тижні після можливого зараження, метод імуноферментний аналіз (ІФА) рекомендується проводити через півтора-три місяці після можливого зараження. Аналізи на ВІЛ найчастіше проводять анонімно на прохання пацієнта.

Аналіз на венеричні захворювання

Хвороби богині кохання, що передаються статевим шляхом, обов'язково вимагають здавання аналізів. Щоб виявити збудника та правильно призначити лікування. Вони також за бажанням клієнта проводяться анонімно.