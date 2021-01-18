Чрезмерная нагрузка на энергосеть обесточила часть жилого района на мысе Фиолент

Чрезмерная нагрузка на энергосеть стала причиной отключения света в нескольких садовых товариществах на мысе Фиолент. Из-за одновременного подключения большого количества электроприборов в этом районе города ночью 17 января пропал свет. В редакцию нашего телеканала обращались жители СТ «Импульс-1», «Успех» и «Дельфин». О причинах произошедшего на аппаратном совещании рассказал директор Департамента городского хозяйства Правительства Севастополя Евгений Горлов.

ЕВГЕНИЙ ГОРЛОВ, директор Департамента городского хозяйства Правительства Севастополя: «Заявленная мощность не соответствует потребляемой. Сейчас работаем с представителями садоводческих товариществ, поскольку не все председатели адекватно и своевременно реагируют. Даже сегодня люди перед входом в Правительство стояли и говорили: «Мы не можем решить вопросы со своим председателем. Он просто не заявляется».

В ближайшие два дня в Департаменте намерены провести встречи с представителями местного территориального общественного самоуправления, чтобы решить данный вопрос. Рассматривается вариант подачи совместного заявления в ресурсоснабжающие организации, чтобы добиться увеличения мощности подачи электроэнергии. Губернатор Михаил Развожаев поручил решить проблему в максимально короткие сроки.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Ситуация есть. Там люди живут, дети. Понятно, что всё это надо системно решать. Обязательно в этом году этим займемся. Пока холодно – какие-то временные решения с энергетиками найдите, чтобы мощность увеличили на это время и можно было бы провести какие-то технические мероприятия».