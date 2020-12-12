Что безопасно, то выгодно. В Крыму всё чаще платят за проезд бесконтактно

В условиях, когда эпидемиологическая ситуация в стране остаётся напряжённой, а зимние отпускники из разных регионов едут в Крым, бесконтактная оплата становится особенно популярной. Но оказывается, она при этом может быть ещё и выгодной.

Приложил смартфон – получил скидку

«В последние месяцы мы видим высокую активность держателей бесконтактных карт «Мир», которые расплачиваются ими в общественном транспорте Крымского полуострова. Ежемесячно здесь совершается несколько сотен тысяч таких оплат», – сообщила директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платёжной системы «Мир» Мария Точилова.

Во многом этому способствовала акция, по которой до 31 октября крымские пассажиры получали скидку в размере 4 руб. при оплате проезда национальной платёжной картой.