Что будет, если съесть «просрочку»? Ответила врач

Некоторые хозяйки используют в кулинарии продукты с истекшим сроком годности, например, обжаривают их или варят, но можно ли так делать?

Врач-иммунолог Марина Аплетаева убеждена, что просроченные продукты следует сразу же выбрасывать — им не место на кухне. Попытки переработать пищу могут привести к проблемам со здоровьем.

По словам эксперта, то же касается и хлеба: если на изделии появилась плесень даже на небольшом участке, то она все равно проникает намного глубже. Если съесть такое изделие, то человек отравится плесневелыми грибами. Симптомы отравления дрожжевыми грибами схожи по симптомам с микробным, то есть это грозит тошнотой, головной болью, нарушением стула.

Отравление дрожжевыми грибами — это интоксикация: все всасывается в кровь, попадает в печень, а она может не справиться с таким количеством токсинов, сообщает «Москва 24».

«В продуктах белкового происхождения — это чаще всего колбаса, сосиски, сыр, яйца и так далее — по окончании срока годности могут в большом количестве появляться различные микроорганизмы. Больший титр микробов на пищевых продуктах чреват отравлением. Рвота, диарея, повышение температуры — это симптомы, которые характерны для микробного отравления», — рассказала врач.

Эксперт предупредила, что не стоит есть и просроченные сложнокомпонентные продукты, то есть те, которые содержат различные пищевые добавки.

«Мы не знаем, что с ними может происходить по окончании срока годности, как они разлагаются, на какие составляющие. Поэтому лучше все-таки не употреблять ничего просроченного», — резюмировала врач.