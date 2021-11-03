Что делать, если вы стали участником ДТП?

Звоните в страховую компанию. Страховая компания, выдавшая вам КАСКО или ОСАГО в обязательном порядке должна быть оповещена о случившемся сразу после ДТП. Этого требуют правила договора, иначе вам могут отказать в выплате за несоблюдение таковых. После вашего звонка компания на место происшествия отправит сотрудника, который самостоятельно оценит и зафиксирует причиненный вред автомобилю. Если у вас нет КАСКО, то перепишите данные полиса ОСАГО другой стороны. Хорошо когда имеются знакомые адвокаты, которые быстро сориентируют и помогут выйти с положения.

Не убирайте улики. В то время, пока вы ждете сотрудников ГАИ, ни в коем случае не удаляйте важные улики на месте происшествия — не давайте также сторонним лицам вмешиваться и прикасаться к каким-либо вещам. Возьмите фотоаппарат и снимите все как есть сразу после аварии — фото станут доказательствами в суде, если вы не виновны.

Расскажите подробно сотрудникам ГАИ, что случилось. Вам необходимо будет вспомнить мельчайшие подробности случившегося: откуда вы двигались, с какой скоростью, что предприняли, чтобы избежать столкновения. При так называемой «аварии-паровоз» необходимо будет вспомнить, какое количество ударов претерпело ваше авто. Это очень важная информация, от этого будут зависеть дальнейшие выплаты по причиненному ущербу.

Оформление. После сбора всех данных каждому участнику ДТП выдадут первичные справки. У потенциальных подозреваемых в виновности могут изъять права, выдать взамен временные. К этим документам выдается справка для страховых компаний, без нее выплату не удастся получить.

Сложно прописать сценарий и тем более действовать по нему. Безусловно, каждый человек индивидуален и будет поступать согласно своих убеждений и согласно ситуации. Но общая схема развития «сюжета» всегда одинакова. Сохраняйте спокойствие и берегите себя!