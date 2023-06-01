Что добавить в омлет, чтобы он был пышным, как в садике: хитрый прием

Простейшиее блюдо для завтрака – это омлет, который становится еще аппетитнее, если получается высоким.

Но сделать его пышным получается далеко не у всех, а все потому, что они не знают о секретном ингредиенте.

Часто блюдо на сковороде выглядит высоким, но, как только крышка поднимается, оно падает.

Чтобы омлет лучше держал форму, необходимо добавлять в заготовку небольшое количество просеянной муки (пары столовых ложек будет достаточно).

Также рекомендуется белки взбивать отдельно от желтков.

Для закрепления результата не оставляйте общую массу перед тем, как вылить ее в сковороду. Для пышности следует непрерывно работать венчиков в течение двух минут до этого.

С этой же целью готовьте только на горячей сковороде.

Если влить яичную смесь раньше, то она осядет быстрее, чем нагреется посуда.

Имеет значение и качество продуктов.

Яйца и молоко обязательно должны быть свежие. При этом уровень жирности последнего никак не повлияет на пышность омлета.

Важно и соотношение этих двух продуктов.

На 1 куриное яйцо должно приходиться количество молока, равное объему 1/2 его скорлупы.