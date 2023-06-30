Что используют опытные хозяйки для самых пышных котлет. Есть секретный поварской трюк

В Советском Союзе приготовление столовой пищи было на довольно хорошем уровне. Дело в том, что у многих рабочих не было много времени на приготовление еды дома. К тому же, большинство фабричных и заводских рабочих обедали в столовых. По этой причине уровень еды в данных заведениях был приемлемый.

Благодаря поварам из советских столовых, многие рецепты привычных блюд стали экономичными. Например, есть способы приготовления котлет с минимальным количеством мяса.

Фарш в котлетах является ключевым продуктом. Но, чтобы сделать котлеты более сочными и пышными, использовалось несколько дополнительных ингредиентов.

Часто в столовых для пышности котлет использовали соду. Вкус этого компонента не устраивал рабочих. Поэтому вскоре соду заменили на овсяные хлопья.

Смешивая фарш и овсяные измельченные хлопья, а затем запекая сформированные котлеты в духовке, они получились пышные и ароматные. Так повара стали избегать плотных и приплюснутых котлет.

Дело в том, что хлопья в процессе готовки разбухают. Это не дает соку из котлет вытечь во время обжарки и запекания. Структура котлет становится более пористой, что делает их пышнее.

Также котлеты с овсяными хлопьями в составе не требуют большого количества растительного масла, что полезно для здоровья.

Стоит попробовать заменить соду и муку в котлетах на овсяные хлопья, чтобы убедиться в действенности совета самостоятельно.