Рецепты Что любила смаковать принцесса Диана: это блюдо из кабачков вы легко приготовите на своей кухне По Admin - 6 августа, 2023 0 44 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Принцесса Диана – одна из самых фотографируемых женщин в мире. Она была известна многими вещами, в частности, своим выбором пищи. Принцесса имела изысканный вкус и предпочитала легкие блюда. КУЛИНАРНЫЙ ГИД Известна как одна из самых любимых и памятных членов британской королевской семьи, покойная Диана, принцесса Уэльская, регулярно пробовала разнообразные кулинарные выходки мира. Хотя было несколько блюд и деликатесов, которые она особенно любила. Это очень вкусно Для летних вечеров: салат с куриными стрипсами, грушей и творогом Какой кулинарный вкус был у принцессы Дианы Одним из преимуществ быть членом королевской семьи – это иметь под рукой своего личного повара. С Дарреном Макгрейди, который был шефом на королевской кухне с 1982 по 1993 год, принцесса имела возможность наслаждаться любимыми закусками и блюдами. Принцесса Уэльская любила курицу, рыбу и вегетарианские блюда. Есть одно блюдо, которое принцесса часто просила готовить – это фаршированные цуккини. Рецепт фаршированных цуккини Время: 1 час Порций: 4 Пример подачи / Иллюстративное фото the spruce eats Ингредиенты: – 2 средние цуккини (или кабачки); – 200 граммов шампиньонов; – пол стакана риса; – 2 – 3 зубчика мелко нарезанного чеснока; – четверть стакана тертого пармезана; – четверть стакана тертой моцареллы; – 2 – 3 столовые ложки оливкового масла; – соль и свежемолотый черный перец по вкусу; – пол стакана куриного или овощного бульона; – свежая зелень для украшения (петрушка, базилик или прочая). Приготовление: Вымойте цуккини и разрежьте их пополам вдоль. Осторожно извлеките мягкую часть и создайте небольшие «челноки». Мягкую часть можно использовать для фарша, но предварительно удалите семена. Приготовьте рис в соответствии с инструкциями на упаковке. Обычно рис варят от 15 до 20 минут до полной готовности. Дайте рису немного остыть после варки. Нарежьте грибы маленькими кубиками. В сковороде разогрейте оливковое и обжарьте нарезанные грибы до золотистого цвета. Добавьте нарезанный чеснок и жарьте еще 1 – 2 минуты. Добавьте удалённую мягкую часть цуккини и продолжайте жарить еще несколько минут. Добавьте подготовленный рис к грибному фаршу. Помешайте оба компонента, добавляя половину тертого пармезана и моцареллы. Разместите приправы. Наполните «челноки» цуккини подготовленным фаршем. Не переполняйте их, чтобы они не распались во время приготовления. В большой сковороде разогрейте оливковое масло. Обжаривайте фаршированные цуккини до золотистого цвета. Долейте куриный или овощной бульон в сковороду, укройте крышкой и готовьте на среднем огне примерно 10-15 минут, пока цуккини станут мягкими. Под конец приготовления посыпьте фаршированные цуккини остатком тертого пармезана и моцареллы. Откройте крышку и готовьте еще 2 – 3 минуты, пока творог растопится. Подавайте фаршированные цуккини на тарелки, украсьте свежайшей зеленью. Принцесса Диана также любила украинские блюда, а одно из них вообще было в списке любимых. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Спасатели Крыма оказали помощь в горах двум жителям Амурской областиСтаринный рецепт вишняка, которым лакомились еще наши предкиТри десерта на лето без выпечки – самые вкусные рецепты на каждые выходныеУтоляем жажду летом: готовим холодный свекольный борщТри лучших рецепта огурцов на зиму, которые точно понравятся каждому