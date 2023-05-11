Что лучше: гречка или киноа? Ответили в Роспотребнадзоре

Киноа с каждым годом становится популярнее среди приверженцев здорового питания, а некоторые люди варят его вместо гречки. Стоит ли заменять эти крупы?

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, что киноа — псевдозлак, который относится к семейству маревых, как листовая и сахарная свекла или шпинат.

Тем не менее продукт считается одним из главных источников белка среди всех растительных продуктов. Киноа содержит большинство необходимых организму аминокислот, не содержит глютен, зато в нем много железа, цинка, кальция, фосфора, фолиевой кислоты и пищевых волокон.

Эксперты напомнили, что киноа также содержит фитиновую кислоту, которая ухудшает усвоение минералов, поэтому его следует проращивать или замачивать перед приготовлением.

Гречневая крупа имеет такое же содержание пищевых волокон и белка, как и киноа. В гречке меньше фолиевой кислоты, но ее легко восполнить за счет свежей зелени, убеждены специалисты Роспотребнадзора.

Гречка менее калорийна, чем киноа, содержит много ненасыщенных жирных кислот и витамины А, В, Е, РР, селен, цинк, медь и марганец. Продукт помогает улучшить работу желудочно-кишечного тракта, нервной системы, снизить уровень плохого холестерина и риск развития диабета.

По мнению экспертов, оба продукта полезны: они содержат грубую клетчатку, витамины, минералы, сложные углеводы и много белка. Аминокислотный состав гречки и киноа одинаков — 18 аминокислот.

Специалисты Роспотребнадзора посоветовали выбирать по вкусу или чередовать крупы в рационе.