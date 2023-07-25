Что может быть лучше? Как приготовить чизкейк из сладостей

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Этот торт не требует выпекания — только выдержать в холодильнике 12 часов

Что может быть лучше шоколада, печенья и сладостей? Правильно, торт из сладостей! Красивая подача, счастливые глаза гостей и наслаждение от вкуса гарантированы.

Ингредиенты:

  • Крекеры — 300 г
  • Масло сливочное — 100 г
  • Какао — 1,5 ст. л.
  • Плитка шоколада (для бортиков)
  • Крем-сыр комнатной температуры — 900 г
  • Сахарная пудра — 150 г
  • Ванильный сахар — 1 пакетик
  • Сливки 33% комнатной температуры — 250 мл
  • Желатин — 5 г
  • Холодная вода — 20 мл
  • Шоколад молочный — 250 г
  • Сливки 33% — 150 мл
  • Воздушные рисовые шарики — 30 г

Способ приготовления:

1. Крекеры измельчаем до крошек и смешиваем с какао и растопленным сливочным маслом.

2. Предварительно отдельно замачиваем желатин в холодной воде.

3. Выкладываем кусочки шоколада по бортикам формы, а на дно добавляем крекерную массу, прессуя ее стаканом. Ставим основу в морозильную камеру на 15 минут.

4. Смешиваем крем-сыр, сахарную пудру, ванильный сахар и сливки, постоянно перемешивая массу до однородности.

5. Растапливаем желатин и добавляем к нему незначительное количество сырной массы. Перемешиваем и вливаем смесь в общую массу крем-сыра.

6. Достаем форму и вливаем сырную массу внутрь. Ставим торт в морозилку на 15 минут.

7. Смешиваем шоколад с горячими сливками и воздушными шариками. Заливаем массой торт сверху и ставим в холодильник на 12 часов.

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