Что может быть лучше? Как приготовить чизкейк из сладостей

Этот торт не требует выпекания — только выдержать в холодильнике 12 часов Что может быть лучше шоколада, печенья и сладостей? Правильно, торт из сладостей! Красивая подача, счастливые глаза гостей и наслаждение от вкуса гарантированы. Ингредиенты:

Крекеры — 300 г

Масло сливочное — 100 г

Какао — 1,5 ст. л.

Плитка шоколада (для бортиков)

Крем-сыр комнатной температуры — 900 г

Сахарная пудра — 150 г

Ванильный сахар — 1 пакетик

Сливки 33% комнатной температуры — 250 мл

Желатин — 5 г

Холодная вода — 20 мл

Шоколад молочный — 250 г

Сливки 33% — 150 мл

Воздушные рисовые шарики — 30 г

Способ приготовления:

1. Крекеры измельчаем до крошек и смешиваем с какао и растопленным сливочным маслом.

2. Предварительно отдельно замачиваем желатин в холодной воде.

3. Выкладываем кусочки шоколада по бортикам формы, а на дно добавляем крекерную массу, прессуя ее стаканом. Ставим основу в морозильную камеру на 15 минут.

4. Смешиваем крем-сыр, сахарную пудру, ванильный сахар и сливки, постоянно перемешивая массу до однородности.

5. Растапливаем желатин и добавляем к нему незначительное количество сырной массы. Перемешиваем и вливаем смесь в общую массу крем-сыра.

6. Достаем форму и вливаем сырную массу внутрь. Ставим торт в морозилку на 15 минут.

7. Смешиваем шоколад с горячими сливками и воздушными шариками. Заливаем массой торт сверху и ставим в холодильник на 12 часов.