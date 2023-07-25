Что может быть лучше? Как приготовить чизкейк из сладостей

- Крекеры — 300 г
- Масло сливочное — 100 г
- Какао — 1,5 ст. л.
- Плитка шоколада (для бортиков)
- Крем-сыр комнатной температуры — 900 г
- Сахарная пудра — 150 г
- Ванильный сахар — 1 пакетик
- Сливки 33% комнатной температуры — 250 мл
- Желатин — 5 г
- Холодная вода — 20 мл
- Шоколад молочный — 250 г
- Сливки 33% — 150 мл
- Воздушные рисовые шарики — 30 г
Способ приготовления:
1. Крекеры измельчаем до крошек и смешиваем с какао и растопленным сливочным маслом.
2. Предварительно отдельно замачиваем желатин в холодной воде.
3. Выкладываем кусочки шоколада по бортикам формы, а на дно добавляем крекерную массу, прессуя ее стаканом. Ставим основу в морозильную камеру на 15 минут.
4. Смешиваем крем-сыр, сахарную пудру, ванильный сахар и сливки, постоянно перемешивая массу до однородности.
5. Растапливаем желатин и добавляем к нему незначительное количество сырной массы. Перемешиваем и вливаем смесь в общую массу крем-сыра.
6. Достаем форму и вливаем сырную массу внутрь. Ставим торт в морозилку на 15 минут.
7. Смешиваем шоколад с горячими сливками и воздушными шариками. Заливаем массой торт сверху и ставим в холодильник на 12 часов.