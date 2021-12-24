Что может предложить магазин косметики u-know?

Как выбрать поставщика салонной косметики, если вы только открыли свою парикмахерскую

Как сделать свой салон красоты прибыльным? Этим вопросом задаются все новоиспеченные владельцы парикмахерских. Факторов, от которых зависит популярность и доходность бизнеса в сфере красоты, довольно много. Один из них – это правильно выбранный поставщик профессиональной косметики. Очень важно четко понимать, по каким критериям следует выбирать партнера, кому из поставщиков отдать предпочтение, с кем и на каких условия заключать договор.

Отличным примером мультибрендового поставщика является интернет-магазин «u-know.com.ua» в Харькове: с большим ассортиментом, системой дисконта, удобной доставкой.

Ассортимент поставщика салонной косметики

Разумно и логично выбрать поставщика с максимально разнообразным ассортиментом профессиональной косметики. Преимущества такого сотрудничества очевидны, вы можете заказывать продукты разных брендов и разной ценовой категории. Это намного удобнее, чем сотрудничать с представителями брендов напрямую: у каждого из них свои условия работы, сроки доставки, сумма минимального заказа. Вам придется постоянно держать руку на пульсе и отслеживать запасы средств каждого бренда отдельно.

Скорее всего, ваши заказы будут не настолько большие, чтобы дистрибьюторы предоставили вам оптовые цены, а делая крупную закупку в интернет-магазине поставщика вы гарантированно получите скидки, баллы или бонусы.

В парикмахерских часто используют продукты из разных ценовых категорий, что позволяет применять средства соответственно запросу клиента. Для рутинного ухода, несложного окрашивания, укладки может подойти недорогая, но качественная профессиональная косметика. Но если, например, мастеру предстоит очень сложная работа: лечение или радикальное окрашивание из шатена в блонд, то хорошо бы иметь возможность применить средства премиум класса, чтобы гарантированно получить желаемый эффект.

Хорошо, когда получается найти «свой» продукт по цене и качеству, но также важно не зацикливаться на одном бренде, оперативно пробовать новинки, предлагать их своим клиентам, быть в курсе модных тенденций.