Что можно приготовить из сыворотки – это вопрос, часто стоящий перед хозяйками после приготовления домашнего творога или сыра. Выливать ее жалко, а для чего использовать этот полезный напиток подскажет вам подборка рецептов данной темы. Молочная сыворотка, кроме напитка, может быть у вас основой для замеса теста для блинов, пирожков, пирогов, домашнего хлеба и даже приготовления сыра, подобного «Рикотте», ведь она улучшает текстуру теста, придает ему мягкость и золотистую корочку.

Блины из молочной сыворотки

Блины из молочной сыворотки готовятся просто и быстро, а испечь их можно как тонкими ажурными, так и более толстыми блинами, что хорошо подходит к блинным тортам или заворачивать начинку. Тесто на сыворотке всегда более вязкое, поэтому блины получаются ровные, гладкие и с особым вкусом. В этом рецепте тесто замешиваем на сыворотке, яйце и соде.

Ингредиенты –+8 порц.

Сыворотка 500 мл.

Мука пшеничная 1.5 ст.

Яйцо куриное 1 шт.

Сода пищевая ½ ч.л.

Сахар-песок 1 ст.л.

Соль ¼ ч.л.

Масло растительное 50 мл.

Шаги 30 мин.

Как приготовить вкусное блюдо из сыворотки? Первым делом отмерить, согласно пропорции рецепта, все ингредиенты для блинов. Сыворотку перелить в посуду для замеса теста, немного подогреть в микроволновке и размешать в ней одно яйцо. Затем насыпать нужное количество соли с сахаром и содой и сразу перемешать. Через сито к сыворотке насыпать пшеничную муку. Венчиком или миксером на средней скорости замесить тесто до однородного состояния. Текстура его из этой пропорции ингредиентов должна получиться вязкой и более густой, чем для обычных блинов. В сковороде разогреть растительное масло и половником вылить необходимое количество теста. Пожарить все блины до румяного цвета с обеих сторон. Приготовленные блины из молочной сыворотки сложить вчетверо и подать на стол с любым топпингом. Приятного аппетита!

Сыр из сыворотки в домашних условиях

Из оставшейся, после приготовления творога сыворотки в домашних условиях, можно приготовить сыр. В сыворотке остается много особого белка, альбумина, который при нагревании сворачивается хлопьями. Сыра из сыворотки будет немного, но он получается очень нежным, сладковатым и отлично подойдет для разных блюд. В этом рецепте готовим сыр только из сыворотки.

Время готовки: 12 часов.

Время приготовления: 30 минут.

Порции: 2.

Ингредиенты:

Сыворотка молочная – 2 л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Свежую молочную сыворотку оставить минимум на 12 часов, чтобы она немного подкисла, так как кислая сыворотка не нуждается в добавлении кислоты и хорошо сворачивается за счет своих сычужных ферментов.

Шаг 2. Перелить ее в кастрюлю с толстым дном, поставить на средний огонь и довести до 80°С. Желательно процесс контролировать термометром. Затем огонь уменьшить и при постоянном помешивании венчиком, нагревать сыворотку до 90°С, не доводя до кипения. За это время начнут появляться белые хлопья.

Шаг 3. После нагрева до этой температуры сыворотку снять с плиты, прикрыть салфеткой и оставить до полного остывания.

Шаг 4. За это время вся сыворотка свернется полностью в прозрачные творожные хлопья. Перемешивать ее не надо.

Шаг 5. Дуршлаг или сито застелить сложенной в пару слоев марлей и ложкой аккуратно переложить в него хлопья.

Шаг 6. Для стекания оставить эту массу на 2-3 часа, не больше, иначе получится очень плотной.

Шаг 7. Приготовленный сыр из сыворотки в домашних условиях переложить в пиалу и на ночь поставить в холодильник. Затем переложить в контейнер, хранить сыр в холодильнике можно 1 неделю. Приятного аппетита!

Тесто из сыворотки для пирожков

Тесто из сыворотки для пирожков можно замесить по разным вариантам: дрожжевое, сдобное или пресное, что определяется конкретным рецептом, способом жарки пирожков и начинкой. В этом рецепте замешиваем тесто на молочной сыворотке без добавления дрожжей и яиц, а только с маргарином. Такое мягкое и эластичное тесто отлично подойдет к пирожкам в духовке и его можно заморозить.

Время готовки: 30 минут.

Время приготовления: 30 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

Сыворотка молочная – 400 мл.

Мука – 600 гр.

Маргарин – 100 гр.

Соль – 1 щепотка.

Сахар – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сыворотку для теста взять комнатной температуры или немного подогреть, затем перелить в посуду для замеса.

Шаг 2. В микроволновке растопить маргарин, тонкой струей перелить в сыворотку при одновременном помешивании и взбивании массы вилкой или венчиком. Добавить к ней соль с сахаром.

Шаг 3. Муку просеять через сито. Затем ее порционно насыпать к жидкой основе и сразу замесить тесто.

Шаг 4. Когда мука заберет всю жидкость, тесто переложить на присыпанную мукой столешницу и завершить замес руками. Замешенное тесто должно получиться однородным и не прилипать к ладоням. Скатать его в колобок.

Шаг 5. Замешанное тесто из сыворотки разделить на четыре части и одну часть использовать для приготовления пирожков с любой начинкой, а остальное положить в морозилку, завернув в пленку или пакет. Удачной и вкусной выпечки!

Рикотты из сыворотки

Рикотта из сыворотки представляет собой нежный сладковатый вторичный сыр, но не из всякой сыворотки его можно приготовить. Из сыворотки после творога сыра получается очень мало, поэтому лучше для рикотты использовать сыворотку, оставшуюся после домашней или магазинной моцареллы, или других сыров. Для большего количества сыра к сыворотке добавляется молоко, а для быстрого створаживания массы добавляется кислота. В этом рецепте для рикотты сыворотку нагреваем и добавляем винный уксус.

Время готовки: 14 часов.

Время приготовления: 30 минут.

Порции: 2.

Ингредиенты:

Сыворотка от сыра – 2.5 л.

Молоко – 500 мл.

Уксус винный/кислота лимонная – 2 ч.л./1/4 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сыворотку от сыров и моцареллы перелить в кастрюлю, добавить молоко, перемешать и поставить на плиту.

Шаг 2. Довести сыворотку до 90°С, только не кипятить. За это время начнется процесс образования хлопьев.

Шаг 3. Затем в горячую сыворотку налить уксус или добавить 1/4 чайной ложки лимонной кислоты, что активирует этот процесс. Подержать сыворотку на огне еще 5 минут, не доводя до кипения.

Шаг 4. Кастрюлю снять с плиты, накрыть крышкой и оставить массу на ночь при комнатной температуре, чтобы створаживание сыра завершилось.

Шаг 5. По прошествии этого времени сырную массу откинуть на дуршлаг, застелив его марлей или плотной тканью. Оставить массу для стекания всей жидкости на 2-3 часа, не более, чтобы рикотта не получилась сухой.

Шаг 6. Приготовленную рикотту из сыворотки на 1-2 часа поставить в холодильник, а затем можно подавать на стол. Приятного аппетита!

Хлеб из сыворотки в духовке

Хлеб из сыворотки в духовке в этом рецепте готовим без добавления дрожжей, а с содой. Тесто замешиваем на сыворотке и двух видах муки с добавлением льняных семян. Тесту не нужно время для долгой расстойки и тщательного замеса. Сыворотка с содой придадут испеченному хлебу нежную пышную текстуру и приятный вкус.

Время готовки: 1 час.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

Сыворотка молочная – 250 мл.

Мука пшеничная – 250 гр.

Мука ржаная – 250 гр.

Масло растительное – 1.5 ст.л.

Соль – ½ ч.л.

Сахар – ½ ч.л.

Сода – ½ ч.л.

Семена льна – 30 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сыворотку немного подогреть, перелить в посуду для замеса теста, растворить соду и насыпать семена льна. Венчиком эти ингредиенты хорошо перемешать, чтобы сода вступила в реакцию с сывороткой и на поверхности появилась пена.

Шаг 2. Обе муки просеять через сито и пересыпать к сыворотке. Добавить соль с сахаром и венчиком замесить тесто.

Шаг 3. Затем к тесту налить полторы столовой ложки растительного масла и завершить замес.

Шаг 4. Ладони смазать маслом и из замешанного теста сформировать буханку хлеба любой формы. Переложить ее в присыпанную мукой форму и на поверхности ножом сделать надрезы. Буханку сверху немного посыпать мукой.

Шаг 5. Духовку включить на 180°С. Выпекать хлеб в течение 45-50 минут, проверив готовность выпечки деревянной палочкой.

Шаг 6. Испеченный хлеб переложить на доску или решетку, прикрыть полотенцем и полностью остудить.

Шаг 7. Остывший приготовленный хлеб из сыворотки в духовке можно нарезать ломтиками и подавать к обеду. Вкусной и удачной выпечки!

Пышные оладьи из молочной сыворотки

Пышность оладий из молочной сыворотки зависит от двух нюансов: достаточная кислотность сыворотки и использование просеянной несколько раз муки. Для этого свежую сыворотку выдержать при комнатной температуре не менее 12 часов или добавить к ней немного уксуса. В этом простом и быстром рецепте пышные оладьи готовим без яиц. Такие оладьи не опадают и не становятся «резиновыми» после остывания.

Время готовки: 15 минут.

Время приготовления: 15 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

Сыворотка молочная – 250 мл.

Мука пшеничная – 250 гр.

Масло растительное – 1.5 ст.л.

Соль – 1/4 ч.л.

Сахар – 2 ст.л.

Сода – 1/2 ч.л.

Уксус яблочный – 1/2 ст.л.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом подготавливаем, согласно пропорции рецепта, все ингредиенты для оладий.

Шаг 2. Сыворотку немного подогреваем в микроволновке, переливаем в посуду для замеса теста, и, если она недостаточно кислая, добавляем половину столовой ложки яблочного уксуса.

Шаг 3. Растворяем в сыворотке соль с сахаром. Много сахара не добавляем, так как они будут румяными, а внутри останутся непрожаренными.

Шаг 4. Несколько раз просеиваем через сито муку и пересыпаем к сыворотке.

Шаг 5. Венчиком замешиваем тесто до гладкого однородного состояния.

Шаг 6. Затем в тесто насыпаем соду и еще раз хорошо перемешиваем, чтобы сода равномерно распределилась по всему тесту.

Шаг 7. В сковороде разогреваем достаточное количество растительного масла, ложкой выкладываем на него замешанное тесто, формируя небольшие оладьи, и обжариваем на среднем огне и до золотистого цвета с обеих сторон.

Шаг 8. Обжаренные оладьи со сковороды перекладываем на бумажные салфетки для удаления лишнего масла.

Шаг 9. Подаем пышные оладьи из молочной сыворотки на стол с любым топпингом, свежими ягодами или малосоленой рыбой. Приятного аппетита!

Пирог из сыворотки в духовке

Пирог из сыворотки в духовке получается более пышным и нежным в сравнении с выпечкой на кефире или молоке, да и к тому же менее калорийным и недорогим, ведь молочная сыворотка хорошо смягчает клейковину муки. Пироги на сыворотке всегда дополняются сладкими ягодами, фруктами, сухофруктами или просто кусочками шоколада. В этом рецепте к тесту добавим изюм с темным шоколадом и замешиваем тесто с помощью миксера.

Время готовки: 1 час.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 8.

Ингредиенты:

Сыворотка молочная – 250 мл.

Мука пшеничная – 300 гр.

Сахар – 150 гр.

Яйцо – 1 шт.

Масло растительное – 50 мл.

Сода – 1 ч.л.

Изюм – по вкусу.

Темный шоколад – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Ингредиенты для пирога подготовить, согласно пропорции рецепта.

Шаг 2. В чашу миксера разбить яйцо, насыпать сахар и взбить в однородную пышную массу.

Шаг 3. Затем налить 50 мл растительного масла и хорошо перемешать.

Шаг 4. Не выключая миксер, налить в чашу молочную сыворотку комнатной температуры.

Шаг 5. Пшеничную муку просеять через сито и смешать с содой.

Шаг 6. Сухую смесь порционно пересыпать в чашу и замесить тесто до однородной текстуры.

Шаг 7. В последнюю очередь в тесто добавить заранее замоченный изюм с небольшими кусочками темного шоколада. Тесто еще раз перемешать.

Шаг 8. Духовку включить на 180°С. Замешанное тесто перелить в смазанную маслом форму и поставить в духовку на 40 минут. Деревянной палочкой проверить готовность пирога.

Шаг 9. Испеченный пирог из сыворотки в духовке извлечь из формы, остудить, декорировать глазурью или сахарной пудрой и подать к чаю. Приятного аппетита!