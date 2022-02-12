Что не так? Иногда «защита» оказывается неэффективной

Новую неделю Крым начал с очередным ковидным антирекордом. Около 950 заболевших за сутки. На полуострове срочно снова разворачиваются дополнительные койки. Бахчисарайская районная больница выделила отдельный корпус для них. А в Симферополе семь медучреждений перешли на приём больных с коронавирусом. Всего же почти три десятка медорганизаций сейчас имеют «ковидные» койки.

А как же вакцинация, которая к концу этого месяца должна охватить 80% жителей полуострова? Как же все меры по обеззараживанию? Где, в конце концов, эффект от масочного режима, действующего уже два года?

Решётка или ворота?

Специалисты, конечно, на эти вопросы отвечают. Прививка не гарантирует того, что человек не заразится, но заболевание будет протекать намного легче. И дезинфекция свой вклад с борьбу с распространением коронавируса вносит.