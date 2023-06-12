Что нельзя употреблять в Петров пост – календарь питания

Дата Петра поста зависит от Пасхи, поэтому каждый год она меняется. Пост Петра всегда начинается в понедельник и завершается 12 июля, в День апостолов Петра и Павла.

В 2023 году Петровка началась 12 июня и продлится до 11 июля. Во время этого поста верующим христианам необходимо ограничить потребление мяса и других животных продуктов. 24 канал подготовил календарь питания, который поможет вам правильно поститься.

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Пост Петра не такой суровый, как Пасхальный, поэтому ограничения действуют не во все дни, а только в среду и пятницу.

Что нельзя есть в Петров пост

Во все дни, кроме среды и пятницы, в Петров пост разрешается есть рыбу. Нет ограничений на овощи, фрукты, ягоды, другие продукты растительного происхождения, как кокосовое масло, молоко или сливки из него.

Замените стейк из мяса на цветную капусту, запеченный батат из тахины или овощное рагу. Запекайте овощи, тушите их или фаршируйте кашами.

Календарь питания на Петров пост

Понедельник: любые горячие блюда, приготовленные без использования масла.

любые горячие блюда, приготовленные без использования масла. Вторник: можно добавить в рацион блюда из грибов и рыбы, а также масло.

можно добавить в рацион блюда из грибов и рыбы, а также масло. Среда: самый строгий день поста, допускается только сухое питание.

самый строгий день поста, допускается только сухое питание. Четверг: разрешены рыба и морепродукты.

разрешены рыба и морепродукты. Пятница: самый строгий день поста, допускается только сухое питание.

самый строгий день поста, допускается только сухое питание. Суббота: допустимые блюда из рыбы, грибов на растительном масле.

допустимые блюда из рыбы, грибов на растительном масле. Воскресенье: рыба и другие песни, горячие блюда с добавлением масла.

Помните! От соблюдения поста освобождаются дети, беременные женщины, молодые мамы, больные и пожилые люди. Также те, кто занимается тяжелым физическим трудом.

Мы предлагаем также приготовить во время поста вкусные блюда без мяса по нашим рецептам: хрустящая вертута с сыром и шпинатом подойдет к завтраку, на обед отварите молодой картофель с укропом, а на ужин будут смаковать биточки с анчоусами.