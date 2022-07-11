Что необходимо знать про плаванье с дельфинами?

Давно известный факт, что дельфинотерапия — это отличное средство от стресса и решение проблем с эмоциональным здоровьем. Плавание с дельфинами в Москве https://furpur.ru/svobodnoe-ili-eksklyuzivnoe-plavanie-s-delfinami/ улучшает настроение, снимает усталость и дарит незабываемые ощущения. Прежде чем знакомиться с этими милыми животными, необходимо знать основные правила поведения.
Как проходит плавание с дельфинами
До начала погружения и свободного плавания с дельфинами необходимо пройти определенный инструктаж на борту бассейна. Человеку необходимо найти общий язык с морским обитателем. Для этого следует немного поговорить с ним, погладить. Также можно поиграть в мячик или колечки. Дельфинам нравятся такие игры, и они смогут не только привыкнуть к человеку, но и начать ему доверять.
Основные правила
Помимо непосредственного знакомства с животным необходимо получить рекомендации тренера или дежурного врача. Под наблюдением специалиста настрой доверительных отношений пройдет по всем правилам. Самое главное – нельзя заставлять дельфина делать то, что ему не нравится.
После погружения в воду морской обитатель может не сразу подплыть к человеку. Даже если на борту бассейна они наладили контакт, то это не означает, что дельфин начнет сразу заигрывать на воде. Необходимо дать немного времени, чтобы он смог принять человека и начать с ним контактировать в водной стихии. Для этого может потребоваться порядка 10-15 минут.
Ни в коем случае нельзя пытаться подчинить дельфина. Попытки запрыгнуть на спину будут восприниматься как враждебные. Человеку необходимо получить одобрение животного. Это происходит, когда дельфин подплывает сам и подставляет плавник.
Особых инструкций на этот счет нет. Достаточно просто плавать спокойно и размеренно. К дельфину необходимо подплывать без резких движений, не боясь его и не проявляя агрессии. Животные чувствуют тревожное состояние и сами могут начать беспокоиться.
Дельфинотерапия — это отличный способ наладить отношения в семье и укрепить союз двух влюбленных. Мудрость дельфина на подсознательном уровне переходит к людям, обучая их терпимости и любви. После такого плавания обязательно надо поблагодарить животное, погладить его и при желании поцеловать.
Чего не любят дельфины:
-
Когда в дыхало засовывают пальцы. Специальное отверстие в голове, через которое животные дышат, не должно быть предметом тактильного любопытства.
-
Когда трогают глаза.
-
Когда человек навязывает свое общение. Дельфин сам должен проявлять инициативу. Эти животные не терпят принуждений.
-
Когда суют руки в рот.
Дельфины — это тонко чувствующие животные, поэтому и относиться к ним необходимо соответствующе. Плавание с ними является терапией и избавляет от многих недугов. Человек должен быть благодарен своему «доктору».