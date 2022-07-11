Что необходимо знать про плаванье с дельфинами?

Давно известный факт, что дельфинотерапия — это отличное средство от стресса и решение проблем с эмоциональным здоровьем. Плавание с дельфинами в Москве https://furpur.ru/svobodnoe-ili-eksklyuzivnoe-plavanie-s-delfinami/ улучшает настроение, снимает усталость и дарит незабываемые ощущения. Прежде чем знакомиться с этими милыми животными, необходимо знать основные правила поведения.

Как проходит плавание с дельфинами

До начала погружения и свободного плавания с дельфинами необходимо пройти определенный инструктаж на борту бассейна. Человеку необходимо найти общий язык с морским обитателем. Для этого следует немного поговорить с ним, погладить. Также можно поиграть в мячик или колечки. Дельфинам нравятся такие игры, и они смогут не только привыкнуть к человеку, но и начать ему доверять.

Основные правила

Помимо непосредственного знакомства с животным необходимо получить рекомендации тренера или дежурного врача. Под наблюдением специалиста настрой доверительных отношений пройдет по всем правилам. Самое главное – нельзя заставлять дельфина делать то, что ему не нравится.

После погружения в воду морской обитатель может не сразу подплыть к человеку. Даже если на борту бассейна они наладили контакт, то это не означает, что дельфин начнет сразу заигрывать на воде. Необходимо дать немного времени, чтобы он смог принять человека и начать с ним контактировать в водной стихии. Для этого может потребоваться порядка 10-15 минут.

Ни в коем случае нельзя пытаться подчинить дельфина. Попытки запрыгнуть на спину будут восприниматься как враждебные. Человеку необходимо получить одобрение животного. Это происходит, когда дельфин подплывает сам и подставляет плавник.

Особых инструкций на этот счет нет. Достаточно просто плавать спокойно и размеренно. К дельфину необходимо подплывать без резких движений, не боясь его и не проявляя агрессии. Животные чувствуют тревожное состояние и сами могут начать беспокоиться.

Дельфинотерапия — это отличный способ наладить отношения в семье и укрепить союз двух влюбленных. Мудрость дельфина на подсознательном уровне переходит к людям, обучая их терпимости и любви. После такого плавания обязательно надо поблагодарить животное, погладить его и при желании поцеловать.

Чего не любят дельфины:

Когда в дыхало засовывают пальцы. Специальное отверстие в голове, через которое животные дышат, не должно быть предметом тактильного любопытства.

Когда трогают глаза.

Когда человек навязывает свое общение. Дельфин сам должен проявлять инициативу. Эти животные не терпят принуждений.

Когда суют руки в рот.

Дельфины — это тонко чувствующие животные, поэтому и относиться к ним необходимо соответствующе. Плавание с ними является терапией и избавляет от многих недугов. Человек должен быть благодарен своему «доктору».