Что нужно делать если вы хотите поставлять товары на Вкусвилл

ВкусВилл – популярная сеть магазинов. Сотрудничество с ними – возможность увеличить объемы реализуемых изделий и повысить прибыль от ведения деятельности. Чтобы начать работать со ВкусВиллом, необходимо обеспечить соответствие условиям, которые предъявляются по отношению к поставщикам.
Но даже после начала работы договор иногда расторгается. Для предупреждения этого знакомятся с причинами, по которым договоренность расторгается, в том числе и в одностороннем порядке.
Какие условия выполняют для начала работы с ВкусВиллом
Чтобы зайти в сеть, предприниматель должен обеспечить соответствие условиям ВкусВилла, среди которых:
- Соблюдение требования к экологичности и высокому качеству. Это касается всего товара, выпускаемого производителем под торговой маркой, с которой он зашел во ВкусВилл.
- Обеспечение соответствия требованиям, отраженным по отношению к безопасности товара. Стоит обратить внимание на то, что без наличия разрешительных документов нельзя будет не только войти в сеть, но и наладить реализацию в РФ или ЕАЭС.
- Присутствие на упаковке или этикетке полного перечня информации о товаре и его производителе. Требования к маркировке указаны в нормативной документации или технических регламентах.
Потенциальный поставщик должен быть зарегистрирован в качестве юридического лица или ИП. В отношении его обязанностей ВкусВилл определяет следующее:
- Поставщик должен гарантировать организацию поставок специальным транспортом с целью обеспечения соответствия, предъявляемым к температурным режимам хранения и транспортировки товара. Это может относиться к охлажденным молокопродуктам, мясопродуктам и пр.
- При заключении договора и дельнейшем сотрудничестве предприниматель предоставляет информацию о товаре. Она должна полностью отвечать действительности. Это касается используемой при производстве нормативной документации, состава изделий, их потребительских свойств, соответствия требованиям ТР ТС, нормативной документации.
- На протяжении всего периода сотрудничества поставщик должен обеспечить бесперебойную поставку товара по оформленным заказам.
Причины, по которым договор о сотрудничестве может быть расторгнут
Кроме основных условий сотрудничества потенциальному поставщику стоит ознакомиться с причинами прекращения сотрудничества. Это:
- выявление факта несоответствия поставляемой продукции требованиям качества и безопасности;
- низкий спрос на продукт и потери ВкусВилла в связи с необходимостью утилизации изделий;
- установление факта снижения себестоимости продукта за счет ухудшения качества для увеличения прибыли производителя;
- отсутствие обратной реакции производителя на отзывы потребителей о низких качественных показателях;
- повышение цен без наличия веских оснований.
Разрешительная документация
Присутствие разрешительной документации – обязательное условие не только при сотрудничестве с ВкусВиллом, но и при организации продаж в любой другой торговой точке. Основную часть реализуемых изделий в стационарных точках и через интернет занимает пищевая продукция. Кроме нее сбыту подвергается косметика, средства гигиены, товары для дома, для животных.
Для товара из ассортиментного перечня сети требуются:
- декларации, сертификаты, СГР, свидетельствующие о соответствии требованиям технических регламентов ЕАЭС;
- СГР, оформляемые для изделий, попадающих под действие Решения КТС № 299;
- декларации и сертификаты ГОСТ Р, получаемые для изделий, попадающих в перечень ПП РФ № 982.
Для получения разрешительной документации образцы товара исследуются на соответствие требованиям безопасности в лабораторных условиях. Полученные результаты включают в протокол испытаний. На его основании проводят регистрацию сертификата, декларации, СГР в соответствующем реестре.
Порядок действий для начала сотрудничества
Чтобы начать поставлять изделия в сеть, предприниматель должен:
- Ознакомиться с действующими условиями работы с сетью.
- Обеспечить присутствие разрешительных документов на товар. По желанию оформляют добровольные сертификаты и прочие документы, присутствие которых позволит выгодно выделить свою продукцию.
- Подготовить пакет документации, включающий документы на фирму, ГОСТы и ТУ, документацию на компанию.
- Заполнить анкету, размещенную на сайте компании. В анкете указывают название поставщика, контактную информацию, адрес сайта предприятия, объем поставок, который планируется осуществлять в месяц. Отражают сведения о годе, когда была создана компания, и ее годовом обороте. Дополнительно предприниматель по желанию прикладывает презентацию, чтобы представители ВкусВилла ознакомились с компанией и продуктом, который она предлагает к сбыту.
- Заполненная заявка рассматривается представителями сети и проводятся переговоры с целью обсуждения условий поставок.
- Заключается договор с поставщиком и организуется бесперебойная поставка продукции.
Документация для предоставления
Обращаясь для получения помощи с заключением договора со ВкусВиллом, оформления разрешительной документации, предприниматели предоставляют:
- ОГРН и ИНН;
- сведения об изделии;
- нормативную документацию;
- образцы самого изделия, которые будут использованы для лабораторной оценки, оформления сертификатов и деклараций на продукцию;
- сертификаты СМК;
- сведения о производителе продукции.
Направляйте заявки!
Источник: https://optimatest.ru/kak-stat-postavshhikom-vkusvill/