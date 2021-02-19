Что нужно делать если вы хотите поставлять товары на Вкусвилл

ВкусВилл – популярная сеть магазинов. Сотрудничество с ними – возможность увеличить объемы реализуемых изделий и повысить прибыль от ведения деятельности. Чтобы начать работать со ВкусВиллом, необходимо обеспечить соответствие условиям, которые предъявляются по отношению к поставщикам.

Но даже после начала работы договор иногда расторгается. Для предупреждения этого знакомятся с причинами, по которым договоренность расторгается, в том числе и в одностороннем порядке.

Какие условия выполняют для начала работы с ВкусВиллом

Чтобы зайти в сеть, предприниматель должен обеспечить соответствие условиям ВкусВилла, среди которых:

Соблюдение требования к экологичности и высокому качеству. Это касается всего товара, выпускаемого производителем под торговой маркой, с которой он зашел во ВкусВилл. Обеспечение соответствия требованиям, отраженным по отношению к безопасности товара. Стоит обратить внимание на то, что без наличия разрешительных документов нельзя будет не только войти в сеть, но и наладить реализацию в РФ или ЕАЭС. Присутствие на упаковке или этикетке полного перечня информации о товаре и его производителе. Требования к маркировке указаны в нормативной документации или технических регламентах.

Потенциальный поставщик должен быть зарегистрирован в качестве юридического лица или ИП. В отношении его обязанностей ВкусВилл определяет следующее:

Поставщик должен гарантировать организацию поставок специальным транспортом с целью обеспечения соответствия, предъявляемым к температурным режимам хранения и транспортировки товара. Это может относиться к охлажденным молокопродуктам, мясопродуктам и пр. При заключении договора и дельнейшем сотрудничестве предприниматель предоставляет информацию о товаре. Она должна полностью отвечать действительности. Это касается используемой при производстве нормативной документации, состава изделий, их потребительских свойств, соответствия требованиям ТР ТС, нормативной документации. На протяжении всего периода сотрудничества поставщик должен обеспечить бесперебойную поставку товара по оформленным заказам.

Причины, по которым договор о сотрудничестве может быть расторгнут

Кроме основных условий сотрудничества потенциальному поставщику стоит ознакомиться с причинами прекращения сотрудничества. Это:

выявление факта несоответствия поставляемой продукции требованиям качества и безопасности;

низкий спрос на продукт и потери ВкусВилла в связи с необходимостью утилизации изделий;

установление факта снижения себестоимости продукта за счет ухудшения качества для увеличения прибыли производителя;

отсутствие обратной реакции производителя на отзывы потребителей о низких качественных показателях;

повышение цен без наличия веских оснований.

Разрешительная документация

Присутствие разрешительной документации – обязательное условие не только при сотрудничестве с ВкусВиллом, но и при организации продаж в любой другой торговой точке. Основную часть реализуемых изделий в стационарных точках и через интернет занимает пищевая продукция. Кроме нее сбыту подвергается косметика, средства гигиены, товары для дома, для животных.

Для товара из ассортиментного перечня сети требуются:

декларации, сертификаты, СГР, свидетельствующие о соответствии требованиям технических регламентов ЕАЭС;

СГР, оформляемые для изделий, попадающих под действие Решения КТС № 299;

декларации и сертификаты ГОСТ Р, получаемые для изделий, попадающих в перечень ПП РФ № 982.

Для получения разрешительной документации образцы товара исследуются на соответствие требованиям безопасности в лабораторных условиях. Полученные результаты включают в протокол испытаний. На его основании проводят регистрацию сертификата, декларации, СГР в соответствующем реестре.

Порядок действий для начала сотрудничества

Чтобы начать поставлять изделия в сеть, предприниматель должен:

Ознакомиться с действующими условиями работы с сетью. Обеспечить присутствие разрешительных документов на товар. По желанию оформляют добровольные сертификаты и прочие документы, присутствие которых позволит выгодно выделить свою продукцию. Подготовить пакет документации, включающий документы на фирму, ГОСТы и ТУ, документацию на компанию. Заполнить анкету, размещенную на сайте компании. В анкете указывают название поставщика, контактную информацию, адрес сайта предприятия, объем поставок, который планируется осуществлять в месяц. Отражают сведения о годе, когда была создана компания, и ее годовом обороте. Дополнительно предприниматель по желанию прикладывает презентацию, чтобы представители ВкусВилла ознакомились с компанией и продуктом, который она предлагает к сбыту. Заполненная заявка рассматривается представителями сети и проводятся переговоры с целью обсуждения условий поставок. Заключается договор с поставщиком и организуется бесперебойная поставка продукции.

Документация для предоставления

Обращаясь для получения помощи с заключением договора со ВкусВиллом, оформления разрешительной документации, предприниматели предоставляют:

ОГРН и ИНН;

сведения об изделии;

нормативную документацию;

образцы самого изделия, которые будут использованы для лабораторной оценки, оформления сертификатов и деклараций на продукцию;

сертификаты СМК;

сведения о производителе продукции.

Направляйте заявки!

Источник: https://optimatest.ru/kak-stat-postavshhikom-vkusvill/