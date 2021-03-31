Что почитать

Поговорите с ребенком о школе в позитивной и увлекательной форме.

Книги Манга являются отличным способом для вашего ребенка, чтобы узнать идею школы (и любовь к чтению-это замечательная вещь, когда дело доходит до обучения в целом!). Многим детям полезно поделиться книгой, созданной специально для них. Регулярно читайте книги вместе с ребенком в течение нескольких недель до начала занятий, чтобы он мог задавать вопросы и чувствовать себя комфортно в школе, которую он будет посещать.

Следите за реакцией вашего ребенка на разговоры о школе

Обратите внимание, реагируют ли они с энтузиазмом, или с замешательством, или с тревогой. Как можно больше следуйте их указаниям, отвечая на их вопросы, но не подавляйте их информацией, если они кажутся беспокойными и не очень заинтересованными — имейте в виду, что детям может быть трудно думать о будущих событиях в терминах недель и месяцев. Обратитесь за помощью, если ваш ребенок кажется обеспокоенным или перегруженным школой.

Отнеситесь к сложному поведению с пониманием

Сложное поведение — это обычно способ, которым дети пытаются Вам что-то сказать, поэтому важно определить, что ваш ребенок пытается связать с их поведением. Это дает возможность научить ребенка позитивному поведению, заменить комплекс и решить любые серьезные проблемы. Если у вас есть какие-либо сомнения по поводу поведения вашего ребенка, обратитесь за поддержкой как можно скорее.

Как только ваш ребенок устроится, важно продолжать поддерживать его развитие.

Поощряйте позитивное или правильное поведение

Дети должны уметь делать то, что просит учитель, следовать правилам и правильно взаимодействовать как со взрослыми, так и с другими детьми.

Одним из наиболее эффективных способов поощрения такого позитивного поведения является его поощрение. Когда ваш ребенок ведет себя позитивно, хвалите его, покажите привязанность и положительные эмоции, такие как большие улыбки, объятия или высокие пятерки; или используйте материальные награды, включая наклейки, звезды на графике или специальную игру с мамой или папой.