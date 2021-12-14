Что подарить ребенку на Новый год? Какой бинокль лучше купить?

Выбор бинокля. Вспомогательная информация

Важный элемент в оптической системе бинокля, находится в середине бинокля как промежуточный элемент между объективами и очками. Без этого элемента бинокли были бы значительно больше по размерам (из-за особенностей прохождения фокусных расстояний). Проходя через призмы световой поток (а с ним и изображения) многократно ломается и переворачивается после чего подается на линзы очков для увеличения. В основном используют 2 типа призм: Roof и Porro.

Типы призм биноклей

Более простая и дешевая система — Porro. Минусы в больших габаритах и весе, плюсы в простоте и дешевизне. Roof система преимущественно более компактная, легкая и удобная, но из-за сложности конструкции призм более дорогая, если сравнивать с Porro биноклями одного уровня оптического качества. В свою очередь качественные roof бинокли от https://altair.ru/category/binokli/ дают более естественную картинку и цвет. Если делать выбор среди дешевого ряда биноклей, то для обеспечения лучшей картинки стоит обращать внимание прежде всего на Porro-бинокли, в свою очередь среди более дорогого сегмента биноклей roof-модели зарекомендовали себя как лучший оптический выбор.

Кратность сближения бинокля

В спецификациях бинокля кратность обозначается первой цифрой после названия бинокля (например Nikon 10×50 означает, что это бинокль с кратностью сближения 10 раз). В свою очередь кратность сближения означает на сколько ближе вы будете видеть объект. Например, при сближении в 10 крат, объект находящийся от Вас на расстоянии 1 км, покажется если бы он был на расстоянии 100 м от вас и т.д. Кратность сближения бывает постоянной и переменной в зависимости от оптической конструкции бинокля. Бинокли с переменной кратностью еще называют Zoom-бинокли (zoom — сближать, англ). Zoom-бинокли позволяют регулировать в зависимости от потребностей кратность сближения (тем самым регулируя одновременно поле зрения, светосилу, выходной очков и т.д.). С одной стороны это удобно, с другой стороны это имеет свои недостатки. Так как zoom-бинокли имеют подвижную оптическую систему они неударостийки, ведь небольшие смещения оптических элементов могут привести к потере резкости, или же розколимации бинокля. Кроме того, учитывая, что эти бинокли не имеют азотонаполнение, то такие бинокли желательно не брать для использования в экстремальных условиях.