Что полезнее: белок или желток? Ответила нутрициолог

Долгое время яичный желток считали вредным продуктом и причиной повышенного холестерина. При этом возник культ белка из-за популярности питания спортсменов. Но что приносит больше пользы для организма на самом деле?

Врач-нутрициолог Алена Денисова рассказала: мнение о том, что желток повышает уровень холестерина, не совсем правильное. Она пояснила, холестерин из желтка только частично определяет содержание холестерина в крови. Этот параметр больше зависит от работы печени, которая синтезирует около 80% всего холестерина.

Желток должен быть в рационе, поскольку насыщает организм витаминами A и D, холином, каротиноидами и олеиновой кислотой, а также оказывает благоприятное влияние на липидный обмен.

Белок также приносит пользу организму: он насыщает витаминами группы В, сообщает «Спорт-Экспресс».

Эксперт объяснила, для того чтобы получить всю пользу продукта, нужно съедать яйцо целиком. Это поможет обеспечить организм как витаминами и жирами, содержащимися в желтке, так и всеми полезными свойствами белка.

При этом врач озвучила результаты исследований, которые показали, что для набора мышечной массы тоже нужно съедать все яйцо, а не только белок. В этом случае скорость синтеза мышечного белка будет выше, а процесс восстановления и наращивания мышц эффективнее.

Ранее редакция «Едим Дома» поделилась 15 лучшими рецептами завтрака из яиц.